Украина готова помогать Молдове: в МИД сделали заявление о Приднестровье

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что присутствие российских войск в непризнанном Приднестровье все больше угрожает не только Молдове, но и стабильности всего региона.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, Киев готов рассматривать запросы Кишинева о практическом сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом глава МИД сказал в интервью изданию "Европейская правда".

По его словам, пребывание российского контингента на левом берегу Днестра противоречит международному праву и делает невозможным полное восстановление территориальной целостности Молдовы.

Сибига отметил, что Украина и сейчас вносит вклад в усиление позиций Молдовы.

"Мы уже помогаем – и через развитие совместной пограничной инфраструктуры, и через устранение Молдовы от российских энергоресурсов, и через совместное взаимодействие на пути к членству в ЕС. Причем очень важно, что это должно быть совместное движение", — сказал Сибига.

Комментируя возможность военной помощи, министр отметил, что решение в этой плоскости могут принимать исключительно молдавские власти. В то же время, Украина положительно воспринимает намерения Кишинева наработать новую стратегию реинтеграции Приднестровья и готова приобщаться к реализации инициатив безопасности в случае соответствующего обращения.

"Мы готовы помогать молдавским друзьям, но сосредоточиться мы имеем именно на нашем треке. Хотя я разделяю мнение, что на самом деле безопасность Украины и Молдовы неделимы. Поэтому я рад видеть, что молдавская сторона четко осознает роль и значение Украины в региональной безопасности", — добавил Сибига.

Как сообщал портал "Комментарии", в Молдове недавно отреагировали на информацию об активизации российских войск, размещенных в Приднестровье. Украинские СМИ сообщали о якобы мобилизации и призыве резервистов в непризнанной ПМР, а также расконсервировании техники, запуске производства дронов и создании центров подготовки операторов БПЛА. Появление таких слухов обусловлено российским военным присутствием в Приднестровье и отсутствием контроля со стороны Кишинева. Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.