Україна готова допомагати Молдові: у МЗС зробили заяву про Придністров’я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що присутність російських військ у невизнаному Придністров’ї дедалі більше загрожує не лише Молдові, а й стабільності всього регіону.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Київ готовий розглядати запити Кишинева щодо практичної співпраці у сфері безпеки. Про це очільник МЗС сказав в інтерв’ю виданню "Європейська правда".

За його словами, перебування російського контингенту на лівому березі Дністра суперечить міжнародному праву і унеможливлює повне відновлення територіальної цілісності Молдови.

Сибіга зазначив, що Україна й зараз робить внесок у посилення позицій Молдови.

"Ми вже допомагаємо – і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух", — сказав Сибіга.

Коментуючи можливість військової допомоги, міністр зауважив, що рішення у цій площині може ухвалювати виключно молдовська влада. Водночас Україна позитивно сприймає наміри Кишинева напрацювати нову стратегію реінтеграції Придністров’я і готова долучатися до реалізації безпекових ініціатив у разі відповідного звернення.

"Ми готові допомагати молдовським друзям, але зосередитись ми маємо саме на нашому треку. Хоча я поділяю думку, що насправді безпека України і Молдови неподільні. Тому я радий бачити, що молдовська сторона чітко усвідомлює роль і значення України у регіональній безпеці", — додав Сибіга.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Молдові нещодавно відреагували на інформацію про активізацію російських військ, розміщених у Придністров’ї. Українські ЗМІ повідомляли про нібито мобілізацію та призов резервістів у невизнаній ПМР, а також розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БПЛА. Поява таких чуток зумовлена російською військовою присутністю у Придністров’ї та відсутність контролю з боку Кишинева. Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.