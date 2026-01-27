logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Україна готова допомагати Молдові: у МЗС зробили заяву про Придністров’я
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна готова допомагати Молдові: у МЗС зробили заяву про Придністров’я

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна вже робить внесок у посилення позицій Молдови

27 січня 2026, 23:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що присутність російських військ у невизнаному Придністров’ї дедалі більше загрожує не лише Молдові, а й стабільності всього регіону. 

Україна готова допомагати Молдові: у МЗС зробили заяву про Придністров’я

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Київ готовий розглядати запити Кишинева щодо практичної співпраці у сфері безпеки. Про це очільник МЗС сказав в інтерв’ю виданню "Європейська правда".

За його словами, перебування російського контингенту на лівому березі Дністра суперечить міжнародному праву і унеможливлює повне відновлення територіальної цілісності Молдови.

Сибіга зазначив, що Україна й зараз робить внесок у посилення позицій Молдови.

"Ми вже допомагаємо – і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух", — сказав Сибіга. 

Коментуючи можливість військової допомоги, міністр зауважив, що рішення у цій площині може ухвалювати виключно молдовська влада. Водночас Україна позитивно сприймає наміри Кишинева напрацювати нову стратегію реінтеграції Придністров’я і готова долучатися до реалізації безпекових ініціатив у разі відповідного звернення.

"Ми готові допомагати молдовським друзям, але зосередитись ми маємо саме на нашому треку. Хоча я поділяю думку, що насправді безпека України і Молдови неподільні. Тому я радий бачити, що молдовська сторона чітко усвідомлює роль і значення України у регіональній безпеці", — додав Сибіга.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Молдові нещодавно відреагували на інформацію про активізацію російських військ, розміщених у Придністров’ї. Українські ЗМІ повідомляли про нібито мобілізацію та призов резервістів у невизнаній ПМР, а  також розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БПЛА.  Поява таких чуток зумовлена російською військовою присутністю у Придністров’ї  та  відсутність контролю з боку Кишинева. Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2026/01/27/7229924/
Теги:

Новини

Всі новини