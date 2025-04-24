Украина и ЕС поставили условие РФ: что требуют

Украина и европейские государства хотят получить заверение, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить простор для переговоров по окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина и ЕС обсуждают мир. Фото из открытых источников

"Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это последняя попытка повлиять на оставившие Европу под давлением переговоры, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с диктатором РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.

"Европейцы встревожены тем, что в спешке с прекращением боевых действий шансы могут все больше складываться против Киева. Хотя Украина заявила, что готова согласиться на безусловное прекращение огня, Россия предпочитает, чтобы переговоры были сосредоточены на окончательных условиях соглашения", — пишет издание.

По мнению источников, тревожным событием Киева стало то, что переговоры в Лондоне между высшими должностными лицами США, Украины и крупных европейских государств были снижены до уровня встреч технического уровня после того, как госсекретарь США Марко Рубио отложил свой визит. Специальный посланник Трампа Стив Виткофф, который также должен был принять участие, отправился в Москву после того, как уже трижды посетил Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломатка заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским. "Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Кая Каллас.