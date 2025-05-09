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Украина нам должна: в Румынии прямо намекнули, что готовятся выставить счет Киеву за поддержку

Кандидат в президенты Румынии требует от Украины компенсации за оказанную помощь

сегодня, 07:08
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Кравцев Сергей

Лидер ультраправой румынской партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Джордже Симион, одержавший победу в первом туре выборов президента Румынии, уже сейчас требует от Украины компенсировать предоставленную его страной помощь и намекает, что в дальнейшем на поддержку Бухареста Киев может не рассчитывать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi24.

Украина нам должна: в Румынии прямо намекнули, что готовятся выставить счет Киеву за поддержку

Джордже Симион. Фото из открытых источников

Симион заявил, что его позиция относительно захватнической войны России против Украины – "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

Политик повторил, что выступает против дальнейшей помощи Украине, зато в случае победы на выборах президента Румынии "сосредоточится на собственном населении".

"Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румын, которые живут в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях", – высказался Симион.

Ультраправый румынский политик сказал, что форма такой компенсации еще может обсуждаться.

При этом Симион раскритиковал шаг президента Румынии Клауса Йоханниса с передачей Украине системы Patriot. Он сравнил такое решение с национальной изменой. Также политик считает не рациональными расходы румынского народа со своего кармана на поддержку украинцев в войне. Поэтому считает победить первого тура выборов в Румынии теперь его народ должен получить компенсацию от Украины за предоставленную помощь.

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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/externe/george-simion-intrebat-daca-va-ajuta-ucraina-in-calitate-de-presedinte-romania-nu-va-mai-da-niciun-leu-pentru-alta-tara-3232835
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