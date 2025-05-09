Украина нам должна: в Румынии прямо намекнули, что готовятся выставить счет Киеву за поддержку

Лидер ультраправой румынской партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Джордже Симион, одержавший победу в первом туре выборов президента Румынии, уже сейчас требует от Украины компенсировать предоставленную его страной помощь и намекает, что в дальнейшем на поддержку Бухареста Киев может не рассчитывать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi24.

Джордже Симион. Фото из открытых источников

Симион заявил, что его позиция относительно захватнической войны России против Украины – "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

Политик повторил, что выступает против дальнейшей помощи Украине, зато в случае победы на выборах президента Румынии "сосредоточится на собственном населении".

"Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румын, которые живут в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях", – высказался Симион.

Ультраправый румынский политик сказал, что форма такой компенсации еще может обсуждаться.

При этом Симион раскритиковал шаг президента Румынии Клауса Йоханниса с передачей Украине системы Patriot. Он сравнил такое решение с национальной изменой. Также политик считает не рациональными расходы румынского народа со своего кармана на поддержку украинцев в войне. Поэтому считает победить первого тура выборов в Румынии теперь его народ должен получить компенсацию от Украины за предоставленную помощь.

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