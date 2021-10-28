Украина продаст Молдове газ: с чем связано такое решение

Национальное предприятие "Нефтегаз Украины" стало победителем тендера на поставку голубого топлива соседней Молдове. Ей реализуют полмиллиона кубометров этого энергоносителя. Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной акционерной компании.

Украина продаст газ Молдове (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, национальное предприятие победило в тендере на реализацию голубого топлива государственному молдавскому предприятию Energocom. Полмиллиона кубометров этого энергоносителя поставят с 29 октября.

Важно, что наша страна еще раньше предоставила Молдове голубое топливо взаймы для поддержки газотранспортной системы этой страны. Молдавия обязалась вернуть его.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Молдова закупила газ у Польши . В Молдове закупили газ из Польши, ведь есть угроза того, что в стране может наступить дефицит голубого топлива зимой. Известно, что продление контракта с Россией на поставку природного газа не удалось подписать. В "Газпроме" говорят, что сначала Молдова должна погасить долги за топливо на сумму 709 миллионов долларов и только потом будет рассмотрена возможность перезаключения контракта. Если до 1 декабря страна не погасит долги, то перестанет получать российский газ. Контракт на месяц, который предлагал "Газпром", предусматривал цену на газ в размере 790 долларов за кубометр. В Молдове искали альтернативы и закупили газ у Польши. 26 октября Молдова получила миллион кубометров газа из Польши. По информации пресс-службы президента Молдовы Маи Санду, Еврокомиссия пообещала предоставить стране 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом. В настоящее время заключено соглашение с польским поставщиком PGNiG.

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