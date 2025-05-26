Украина сможет дать по зубам Путину и без Трампа: какой выход придумала Европа

Европейские лидеры предлагают разные варианты, чтобы продолжить поставлять Украине оружие на фоне неясной позиции США в отношении войны. Один из них – покупать американское вооружение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы материала называют самым обсуждаемым среди европейцев вариант – это закупка большего количества американского оружия, чтобы потом передать его Украине. Идея такая: если Дональд Трамп откажется отправлять американское оружие Украине – это сделает Европа.

"Это поможет Украине сдержать продвижение России и, возможно, заставит Путина посерьезнее отнестись к прекращению огня. А если европейцам удастся убедить Трампа продолжить передавать разведывательные данные Украине, президент Владимир Зеленский сможет удержать оборону", — отмечает СМИ.

Источники Bloomberg отмечают, что США, вероятно, продолжат передавать разведданные Украине для помощи в прицельных ударах. Кратковременное прекращение передачи разведданных весной 2025 года создало оперативные трудности для Киева и одновременно вызвало широкую обеспокоенность среди союзников США, что в будущем они могут оказаться в подобной ситуации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.



