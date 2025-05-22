У США пригрозили Китаю за поддержку России в войне

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Сенатор рассказал, что провел "очень хорошую встречу" с послом Китая в США Се Фэном, в ходе которой обсуждался ряд насущных глобальных вопросов, в частности торговля и война между Украиной и Россией.

Китайский посол напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину официальный Пекин занял последовательную позицию, якобы отказавшись поддерживать одну из сторон противостояния и призвав Киев и Москву сесть за стол переговоров.

В ответ сенатор выразил надежду, что "США смогут наладить настоящий диалог с Китаем, которого так не хватает в случае с российским диктатором Владимиром Путиным".

Он также акцентировал, что "сочетание прекращения огня с искренними переговорами, может привести к почетному и справедливому миру".

"Подавляющее большинство Сената США полагает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это была бы серьезная ошибка, которая может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать нефтяную экономику Путина. Президент Трамп прав: пришло время положить конец этой бойне", — отметил Грэм.

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