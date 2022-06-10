Украинцам – помощь, от россии – забор: в Финляндии готовят новые решения

10 июня президент Финляндии принял решение правительства о предоставлении украинской армии военной техники, о чем именно речь официальные лица не разглашают. Однако сообщается, что при принятии нового пакета помощи украинцам были учтены текущие потребности ВСУ на фронте. Об этом министр обороны Антти Кайкконен написал в Твиттер.

Фото иллюстративное / Pixabay

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новый пакет оборонных материалов", — говорится в сообщении.

Кроме того, после подачи заявки в НАТО, новых вызовов в Европе, в частности, увеличения потоков беженцев и угроз со стороны россии, с которой страна граничит, в правительстве разрабатывают изменения в законодательство по усилению обороны своих границ.

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен в Твиттер заявила о том, что в ближайшее время планируется внести изменения в законодательство по охране государственных границ. По ее словам, чиновники предложили усилить безопасность на приграничных территориях Финляндии путем закрытия пограничных постов, возведения пограничных барьеров.

Среди изменений, которые предлагаются также предоставлению права Государственному совету установить условия, при которых могут быть закрыты пункты пропуска на границе ограничено трансграничное движение с целью обеспечения национальной безопасности.

Планируется обновить миграционное законодательство по обустройству барьеров, временных пунктов содержания беженцев, где они смогли бы обратиться за международной защитой.

Сообщается, что построят новые дороги, чтобы облегчить патрулирование границы с финской стороны , а прочные пограничные барьеры будут возводить в критических точках вдоль границы для усиления безопасности. Граница Финляндии с россией имеет протяженность в 1300 км.

Как писал портал "Комментарии", у россиян поставки HIMARS Украине вызывают истерику.

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