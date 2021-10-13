Украинцев подозревают в помощи нелегалам с пересечением границы с Польшей

Во время спецоперации на границе между Польшей и Беларусью задержаны двое украинцев. Об этом сообщает Польское радио.



На границе задержали украинцев, фото из открытых источников

Известно, что задержание произошло 12 октября. Четырех человек остановили на границе пограничники Подляшского отдела. Среди задержанных двое граждан Украины и двое граждан Сирии.

Украинцев подозревают в помощи сирийцам с незаконным пересечением границы и переходом на административную территорию Польши. У сирийцев при себе были документы на временное проживание в Германии.

Случай не единичный, говорят в Пограничной службе. С января 2021 года за помощь нелегалам из Беларуси задержаны 250 человек, среди них и украинцы. Ежедневно пограничники фиксируют сотни попыток пересечения административной границы. Офицеры выталкивают нелегалов на противоположную сторону, туда, откуда те двигаются. Согласно статистике, в течение 9 месяцев зарегистрировано более 18 тыс. попыток пересечения границы.



На днях в Польше одобрили нормативно-правовой акт, что касается возведения стационарной высокой ограды на белорусско-польской границе. Забор будет выполнять защитную и мониторинговую функцию, будет оборудован видеокамерами.

В приграничных воеводствах установлено чрезвычайное положение сроком до декабря.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше приняли решение о превосходстве национального законодательства над европейским. В Европарламенте выразили возмущение, заявив, что Польша играет с огнем.

Также мы писали, что организация Amnesty International заявила, что польские пограничники выталкивают мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь. Это подтверждается спутниковыми фотоснимками, на которых видно, как группа лиц окружает кольцом и вытесняет к границе.

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