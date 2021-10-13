logo
Русский Українська

BTC/USD

55110.84

ETH/USD

3442.89

LTC/USD

173.05

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Украинцев подозревают в помощи нелегалам с пересечением границы с Польшей
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев подозревают в помощи нелегалам с пересечением границы с Польшей

Ежедневно пограничники регистрируют сотни попыток пересечения границы со стороны мигрантов

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна

Во время спецоперации на границе между Польшей и Беларусью задержаны двое украинцев. Об этом сообщает Польское радио.

Украинцев подозревают в помощи нелегалам с пересечением границы с Польшей

На границе задержали украинцев, фото из открытых источников

Известно, что задержание произошло 12 октября. Четырех человек остановили на границе пограничники Подляшского отдела. Среди задержанных двое граждан Украины и двое граждан Сирии.

Украинцев подозревают в помощи сирийцам с незаконным пересечением границы и переходом на административную территорию Польши. У сирийцев при себе были документы на временное проживание в Германии.

Случай не единичный, говорят в Пограничной службе. С января 2021 года за помощь нелегалам из Беларуси задержаны 250 человек, среди них и украинцы. Ежедневно пограничники фиксируют сотни попыток пересечения административной границы. Офицеры выталкивают нелегалов на противоположную сторону, туда, откуда те двигаются. Согласно статистике, в течение 9 месяцев зарегистрировано более 18 тыс. попыток пересечения границы.

На днях в Польше одобрили нормативно-правовой акт, что касается возведения стационарной высокой ограды на белорусско-польской границе. Забор будет выполнять защитную и мониторинговую функцию, будет оборудован видеокамерами.

В приграничных воеводствах установлено чрезвычайное положение сроком до декабря.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше приняли решение о превосходстве национального законодательства над европейским. В Европарламенте выразили возмущение, заявив, что Польша играет с огнем.

Также мы писали, что организация Amnesty International заявила, что польские пограничники выталкивают мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь. Это подтверждается спутниковыми фотоснимками, на которых видно, как группа лиц окружает кольцом и вытесняет к границе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ