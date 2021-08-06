Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией

BTC/USD
41406.96
ETH/USD
2799.78
LTC/USD
146.08
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
32.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Украинские пожарные летят в Грецию, фото ГСЧС
Сводный отряд украинских спасателей отправился в Грецию 6 августа, чтобы помочь иностранным коллегам в борьбе со стихией. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Задачу помочь грекам поставил перед правительством президент Владимир Зеленский. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующее протокольное решение было оперативно принято. Для его рассмотрения Кабмин собирался на внеочередное заседание.
В Грецию уже вылетело сто опытных пожарных с необходимым оборудованием и защитным снаряжением из девяти областей и города Киева. Таким образом Украина протягивает руку помощи своим партнерам.
По словам председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, отобранные бойцы имеют достаточный опыт тушения пожаров в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Глава ГСЧС пожелал пожарным успехов и напомнил, что они должны беречь себя.
Отметим, что украинская авиация уже несколько дней помогает тушить лесные пожары и в Турции, на территории провинции Анталия.
Как писал портал "Комментарии", в Греции продолжают эвакуировать местных жителей из населенных пунктов близ столицы. Из-за погодных условий огонь вышел из-под контроля и продолжает распространяться в разных направлениях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости