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Главная Новости Мир Европа Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией
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Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией

Сводный отряд пожарных уже вылетел в Грецию, где не утихают лесные пожары

сегодня, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна

Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией

Украинские пожарные летят в Грецию, фото ГСЧС

Сводный отряд украинских спасателей отправился в Грецию 6 августа, чтобы помочь иностранным коллегам в борьбе со стихией. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Задачу помочь грекам поставил перед правительством президент Владимир Зеленский. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, соответствующее протокольное решение было оперативно принято. Для его рассмотрения Кабмин собирался на внеочередное заседание.

В Грецию уже вылетело сто опытных пожарных с необходимым оборудованием и защитным снаряжением из девяти областей и города Киева. Таким образом Украина протягивает руку помощи своим партнерам.

Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией - фото 2
Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией - фото 3
Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией - фото 4
Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией - фото 5
Украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией - фото 6

По словам председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, отобранные бойцы имеют достаточный опыт тушения пожаров в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Глава ГСЧС пожелал пожарным успехов и напомнил, что они должны беречь себя.

"Все вы имеете опыт борьбы с огнем в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами не стояли задачи, главное помните о безопасности. Возвращайтесь целыми и невредимыми домой, к своим родным", — добавил Николай Чечеткин.

Отметим, что украинская авиация уже несколько дней помогает тушить лесные пожары и в Турции, на территории провинции Анталия.

Как писал портал "Комментарии", в Греции продолжают эвакуировать местных жителей из населенных пунктов близ столицы. Из-за погодных условий огонь вышел из-под контроля и продолжает распространяться в разных направлениях.




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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/127536.html
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