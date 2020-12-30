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Главная Новости Мир Европа Украинские рабочие «стоили» литовской компании 17360 евро штрафа
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Украинские рабочие «стоили» литовской компании 17360 евро штрафа

За дешевую рабочую силу вильнюсской компании все же пришлось заплатить

сегодня, 19:35
Автор:

Вечканова Елена

Накануне Нового года литовская компания, специализирующаяся на строительстве, получила немалый штраф. Причина — нелегальное трудоустройство украинских граждан, о чем сообщает ресурс LRT-Новости.

Украинские рабочие «стоили» литовской компании 17360 евро штрафа

Возможно, официальное трудоустройство не влетело бы компании в копеечку. Фото из свободных источников

Сумма штрафа немаленькая — 17350 евро. Именно во столько литовская государственная инспекция по труду оценила усилия, потраченные 20 украинскими работниками во время стройки. После проведения проверки стало известно, что "на словах" граждане Украины были представителями специальных польских компаний. Ситуацию представили так, будто на строительство в Литве наших соотечественников отправили в рамках командировки.

Впрочем, на самом деле такая информация далека от правды. По сообщению литовской госинспекции, украинцы не были трудоустроены в Польше, а на строительных площадках Вильнюса работали нелегально.

Компании, которая использовала дешевую рабочую силу вне официального оформления, уже оштрафовали. Продолжается следствие относительно фальсификации данных и мошенничества.

Добавляется, что литовские инспекторы по труду занимались исследованием ситуации не одни. Значительную поддержку им оказали государственная налоговая служба Литвы, а также служба расследования финансовых преступлений. Не остались в стороне и ведомства Польши.

Что ждет самих украинских работников, неизвестно. Очевидно, в ближайшее время их отправят на родину.

То, что украинцы ищут лучшего трудоустройства за рубежом, давно не удивляет. Тем более в этом году, ведь, как сообщали "Комментарии", средняя заработная плата в Украине за последние несколько месяцев значительно сократилась.

А вот кому для обогащения работать не приходится. Как, например, супругам из Таиланда: они смогли получить кучу денег благодаря необычной находке.


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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1309166/vil-niusskaia-kompaniia-oshtrafovana-za-nelegal-noe-trudoustroistvo-ukraintsev
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