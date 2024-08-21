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Упрощенный въезд россиян и белорусов: в Венгрии ответили ЕС

В Венгрии заявили, что и дальше будет уделять значительное внимание защите национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом

сегодня, 22:20
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Лиля Воробьева

Венгрия будет выдавать "национальные карты" гражданам России и Беларуси, учитывая нормативы Европейского Союза и возможные риски для безопасности. Это говорится в письме министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, адресованном еврокомиссару Илви Йоханссон, копию которого опубликовал в социальной сети Х венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Упрощенный въезд россиян и белорусов: в Венгрии ответили ЕС

Упрощенный въезд россиян и белорусов в Венгрию (фото из открытых источников)

Пинтер подчеркнул, что для лиц, подающих заявки на получение национальной карты, будут применяться те же миграционные и проверки безопасности, что и для других разрешений на проживание. Выдача карт будет отвечать законодательству ЕС и учитывать потенциальные угрозы безопасности. По словам министра, венгерское законодательство и практика не претерпели изменений, и до сих пор Еврокомиссия не высказывала возражений.

Венгрия планирует и дальше уделять особое внимание обеспечению национальной безопасности и защиты Шенгенской зоны в целом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия смягчила визовый режим для россиян и белорусов . Германия призвала к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией в ответ на решение Будапешта упростить визовый режим для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает T-online, ссылаясь на заявление министра внутренних дел земли Бранденбург Михаэля Штюбгена.

Штюбген напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях, отметив, что другие страны, такие как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, также должны усилить контроль.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также подчеркнула, что риск российского шпионажа и саботажа высок с началом войны России против Украины. Она подчеркнула важность усиления усилий по защите от этих угроз и призвала партнеров ЕС не создавать потенциальных лазейок для шпионов.



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Источник: https://x.com/JanosBoka_HU/status/1826220042939224233
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