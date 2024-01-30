"Успехов не добьются": президент Чехии заявил, что Украине нужно ограничить наступление

Странам ЕС нужно готовиться к тому, что Дональд Трамп может быть президентом Соединенных Штатов еще раз, и это будет иметь последствия для Украины. Об этом сказал президент Чехии Петр Павел, передает Tvn24.

Петр Павел (фото из открытых источников)

Глава этой страны говорит, что у вражеских российских сил сейчас больше возможностей на линии фронта, чем у Вооруженных сил Украины. Но это можно поправить, когда партнеры помогут, поставляя ракеты, артиллерию и истребители F-16.



Петр Павел продолжил, что в ноябре 2024 Трамп может занять свое место в Белом доме и, конечно, пробовать быстрее заключить договор с Владимиром Путиным. Но есть нюанс – этот договор, вероятнее всего, будет не выгоден для Украины и всей Европы.



"Речь идет не о том, чтобы взорвать трансатлантические связи, поставить под сомнение США как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое иначе", — добавляет Петр Павел.



Еще глава государства, комментируя ситуацию на поле боя в Украине, добавляет, что Киев имеет ограниченные возможности, если их сравнить с возможностями врага. Поэтому западные партнеры советуют Киеву ограничиться наступательными действиями и перейти к обороне.



"Только уравновешивание сил может привести обе стороны к пониманию того, что дальнейших успехов они не добьются и что пришло время переговоров", — заключает президент Чехии.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Чехии озвучил прогноз по войне в Украине. В 2024 году на поле боя в Украине может произойти "значительный оползень", и его последствия будут зависеть от выборов в США и России.



Чешский лидер заявил, что "развитие конфликта в Украине показывает, что мы с большой вероятностью увидим определенное значительное смещение в следующем году".

