Уже через три недели Европе грозит остановка авиасообщения: в чем причина

Европейская авиационная отрасль оказалась перед угрозой масштабного кризиса: аэропорты ЕС могут столкнуться с острым дефицитом авиационного топлива, если ситуация с судоходством через Ормузский пролив не стабилизируется в ближайшие недели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Airports Council International Europe, представляющую большинство аэропортов региона.

В обращении к еврокомиссару по транспорту Апостолос Цицикостас представители отрасли предупредили: при сохранении текущих ограничений уже через три недели ЕС может столкнуться с системной нехваткой авиатоплива. Это, в свою очередь, способно привести к сбоям в работе аэропортов и ограничению авиаперевозок.

Особую тревогу вызывает приближение летнего сезона – периода максимальной нагрузки на авиацию и ключевого времени для туристической индустрии. Сектор путешествий играет критическую роль для экономик многих европейских стран, поэтому любые перебои с топливом могут вызвать цепную реакцию в смежных отраслях.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на авиационное топливо в Северо-Западной Европе уже более чем удвоились — с примерно 750 до 1573 долларов за тонну. Такой скачок усиливает давление на авиакомпании и перевозчиков.

Хотя сами авиаперевозчики утверждают, что текущих запасов топлива хватит на несколько недель, поставщики предупреждают о рисках срыва поставок уже в мае. В отрасли подчеркивают необходимость срочного вмешательства европейских властей, включая мониторинг ситуации и разработку антикризисных мер.

Если поставки через Ормузский пролив не будут восстановлены в полном объеме, Европа рискует столкнуться с перебоями авиасообщения именно в период пикового спроса, что может стать серьезным ударом по экономике и туристическому сектору региона.

