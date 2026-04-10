Вже за три тижні Європі загрожує зупинка авіасполучення: у чому причина

Європейська авіаційна галузь опинилася перед загрозою масштабної кризи: аеропорти ЄС можуть зіткнутися з гострим дефіцитом авіаційного палива, якщо ситуація із судноплавством через Ормузьку протоку не стабілізується найближчими тижнями. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Airports Council International Europe, що представляє більшість аеропортів регіону.

У зверненні до єврокомісару з транспорту Апостолос Ціцикостас представники галузі попередили: за збереження поточних обмежень вже через три тижні ЄС може зіткнутися із системним браком авіапалива. Це, у свою чергу, здатне призвести до збоїв у роботі аеропортів та обмеження авіаперевезень.

Особливу тривогу викликає наближення літнього сезону — періоду максимального навантаження на авіацію та ключового часу для туристичної індустрії. Сектор подорожей грає критичну роль економік багатьох європейських країн, тому будь-які перебої з паливом можуть викликати ланцюгову реакцію у суміжних галузях.

З початку загострення конфлікту на Близькому Сході ціни на авіаційне паливо в Північно-Західній Європі вже більш ніж подвоїлися — приблизно з 750 до 1573 доларів за тонну. Такий стрибок посилює тиск на авіакомпанії та перевізників.

Хоча самі авіаперевізники стверджують, що поточних запасів палива вистачить на кілька тижнів, постачальники попереджають про ризики зриву постачання вже у травні. У галузі наголошують на необхідності термінового втручання європейської влади, включаючи моніторинг ситуації та розробку антикризових заходів.

Якщо постачання через Ормузьку протоку не буде відновлено в повному обсязі, Європа ризикує зіткнутися з перебоями авіасполучення саме в період пікового попиту, що може стати серйозним ударом по економіці та туристичному сектору регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" – коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: пряма відповідь Свириденка.



