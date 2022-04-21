Уже две страны официально признали военные преступления РФ в Украине геноцидом

21 апреля на заседании эстонского парламента Рийгикогу было принято решение о признании преступлений, совершенных российскими военными против украинцев, геноцидом. Такое историческое решение было принято после выступления главы украинской парламентской делегации Елены Шуляк.

Фото иллюстративное / Pixabay

Рийгикогу принял заявление "О военных преступлениях и геноциде в Российской Федерации в Украине", которое подали 84 депутата (584 AE). В тексте говорится, что в захватнической войне против России обнаружены систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа.



"Российская Федерация совершила акты геноцида, в частности против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они состоят в убийствах, похищениях, депортации, заключении, пытках, изнасилованиях, а также осквернении трупов", – говорится в сообщении.

Рийгикогу призывает к признанию геноцида в Украине парламенты других стран и международные организации. Кроме того, парламент Эстонии призывает их поддержать расследование российских преступлений и обеспечить уголовное преследование виновных, а с этой целью создать международный суд в сотрудничестве с государствами. Рийгикогу также призывает страны мира немедленно усилить санкции против России, включая приостановку всеми без исключения торговли энергоносителей с Россией и немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

К решению Эстонии присоединилась и Латвия. Сейм принял заявление об агрессии России и военных преступлениях в Украине, в которой отмечается геноцид России против украинского народа и призывается к странам-членам Европейского Союза (ЕС) немедленно прекратить импорт российской нефти и газа. За заявление проголосовали 83 депутата от всех депутатских групп.

Спикер комитета Сейма по иностранным делам Ричард Коль (НА) на заседании парламента обратил внимание на то, что российские вооруженные силы не в состоянии оккупировать важные города в Украине, атакуют украинские школы, жилье и незащищенные слои населения — женщин и детей. Коль подчеркнул, что вещи нужно называть их настоящим именем, а Россия совершает геноцид в Украине. Уже есть бессчетные подтверждения преступлений, совершенных русскими вооруженными силами, и их следует продолжать собирать.

В заявлении парламентского комитета по иностранным делам и принятом Сеймом, речь идет о расширенных показаниях и доказательствах массовых жестоких преступлений, совершенных российской армией – убийствах, пытках, сексуальных издевательствах и осквернении граждан Украины, включая женщин и детей, в Буче, Ирпене, Мариуполе и др. . В своем заявлении Сейм осудил усилия российских властей отрицать преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине.

"Тактика России в Украине, бомбардировка городских территорий, общественных центров, пассажирских станций и гражданской инфраструктуры, а также убийство гражданских лиц в российских вооруженных силах демонстрирует признаки военных преступлений и даже преступлений против человечества", — говорится в сообщении.

Сейм также признает гуманитарную катастрофу в Мариуполе, когда российская армия не позволяет мирным жителям покинуть город или убивает их во время побега, разрушает инфраструктуру города, склады с зерном и продуктами питания, блокирует поставки пищи, лекарств и воды, что приводит к голодной смерти, смерти. от обезвоживания или русского оружия.

Как сообщал портал, в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях и новых фактах зверств оккупантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!