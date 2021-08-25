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Главная Новости Мир Европа В Албании нашли тело украинца на пляже: что известно об обстоятельствах его смерти
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В Албании нашли тело украинца на пляже: что известно об обстоятельствах его смерти

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на берегу моря

сегодня, 08:45
Автор:

Козлова Альбіна

В Албании нашли тело украинца на пляже: что известно об обстоятельствах его смерти

Тело мужчины обнаружили на берегу моря, фото Wikimedia

В курортной Албании обнаружили тело украинца на морском побережье. Об этом сообщает издание Euronews Albania.

Известно, что утром 24 августа на одном из пляжей курортного города Голем местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На место вызвали полицию. Следователи предполагают, что 66-летний мужчина мог утонуть в море, когда купался.

Установив личность полицейские выяснили, что погибший имеет гражданство Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители ищут свидетелей происшествия. Обстоятельства смерти украинца в Адриатическом море устанавливают полицейские в Големе.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как писал портал "Комментарии", в Бердянске украинцы подрались из-за медуз в Азовском море. Отдыхающие начали драться потому, что одна компания выбрасывала медуз с моря на берег, а другая группа людей это заметила, возмутилась. На видео драку сняли туристы, отдыхавшие рядом с местом инцидента.

Мы писали о том, что на курорте Азовского моря нашествие медуз. В Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы. Люди говорят, что их там много. Кое-где отдыхающие самостоятельно извлекают их из моря и увозят с пляжа. В сообщении отмечается, что отдыхающие, приехавшие в Приморск, жалуются на медуз. В опубликованном видео видно, что туристы сами извлекают медуз из воды и сбрасывают в большие кучи. По их словам, от мертвых медуз по всему побережью разносится ужасный запах. Поэтому люди своими силами пытаются от них избавиться.


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Источник: https://euronews.al/al/vendi/aktualitet/2021/08/24/nje-ukrainas-mbytet-ne-plazhin-e-golemit/
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