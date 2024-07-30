В австрийской армии назвали три сценария войны в Украине: от чего зависит успех ВСУ

Полковник австрийской армии Маркус Райснер видит три возможных сценария развития войны в Украине, подчеркивая, что все они зависят от активности поддержки со стороны союзников. В интервью Укринформу он отметил важность западной помощи, поскольку Украина имеет ограниченные возможности самостоятельно обеспечивать свои вооруженные силы.

Маркус Райснер (фото из открытых источников)

Первый сценарий : Украина прорывается, россияне терпят крах, и мы возвращаемся к ситуации начала 1990-х годов. Вероятность этого пока низкая из-за значительного давления российских войск.

Второй сценарий : Россияне прорываются, Украина терпит крах, и россияне стоят фактически во Львове. Вероятность этого тоже низка, но несколько выше, чем первого сценария, из-за ограниченных ресурсов и возможностей российской стороны для столь масштабного прорыва.

Третий сценарий : Заморозка конфликта, предполагающего какое-либо перемирие. Это возможно только при условии, что обе стороны будут видеть в этом смысл. Пока ситуация не способствует перемирию, хотя уже видны некоторые сигналы возможности переговоров.

Райснер отмечает, что в войне на истощение можно выстоять только вместе с союзниками. Успех Украины зависит от поддержки Запада. Если Запад будет продолжать поддерживать Украину, она сможет добиться своей цели, в противном случае это будет тяжело.

Военный подчеркнул, что Украина уже вписала себя в историю благодаря оборонительным успехам, и это нельзя будет стереть. Об этом периоде будут написаны сотни книг.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названы три ключевых вопроса, которые Украине и РФ будут обсуждать во время переговоров. Переговоры между Украиной и Россией обсуждают уже около полугода, однако РФ пока не готова к справедливому миру, а Украина отказывается вести диалог на условиях Москвы, сказал доктор политических наук и эксперт Максим Разумный.