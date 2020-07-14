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Главная Новости Мир Европа В Беларуси проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов: уже задержаны больше 70 человек
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В Беларуси проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов: уже задержаны больше 70 человек

В Минске из-за акций протеста вечером 14 июля перекрыли некоторые станции метро, а также движение на нескольких улицах

14 июля 2020, 23:55
Автор:

Татьяна Веремеева
В Беларуси проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов: уже задержаны больше 70 человек

В столице Беларуси, в Минске проходят акции в поддержку претендентов на должность президента, которых Центризбирком отказался регистрировать кандидатами, передает "Интерфакс-Запад".

По состоянию на 22:30 во время акций задержаны боле 70 человек. Белорусские СМИ сообщают, что это не окончательные данные и сейчас участников акции продолжают задерживать. Кроме того, в областных центрах страны также сегодня вечером задерживают активистов.

Люди вышли на проспект Независимости в Минске, также активисты были и в районе площади Победы, районе Немиги у Кафедральныого собора. На акции протеста также выходили и жители спальных районов – Грушевки, Новой Боровой. При этом в Минске нет конкретного места, где собрались бы все митингующие.

После 22:00 в столице Беларуси милиция перекрыла некоторые станции метро, на проспекте Независимости частично отключили освещение, а также перекрыли несколько улиц.

Местные СМИ пишут, что задержаниями руководили заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Среди задержанных называют журналистов белорусского бюро "Радио Свобода", "Еврорадио", "Белсат", и ряда других СМИ, в том числе аккредитованный в Беларуси журналист BBC Энди Смит.

Ранее "Комментарии" писали, что во вторник, 14 июля, состоялось заседание Центрального избирательного комитета республики Беларусь. По его итогу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты страны.


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