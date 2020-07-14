В Беларуси проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов: уже задержаны больше 70 человек

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Татьяна Веремеева
В столице Беларуси, в Минске проходят акции в поддержку претендентов на
должность президента, которых Центризбирком отказался регистрировать
кандидатами, передает "Интерфакс-Запад".
По состоянию на 22:30 во время акций задержаны боле 70 человек. Белорусские
СМИ сообщают, что это не окончательные данные и сейчас участников акции
продолжают задерживать. Кроме того, в областных центрах страны также сегодня
вечером задерживают активистов.
Люди вышли на проспект Независимости в Минске, также активисты были и в
районе площади Победы, районе Немиги у Кафедральныого собора. На акции протеста
также выходили и жители спальных районов – Грушевки, Новой Боровой. При этом в
Минске нет конкретного места, где собрались бы все митингующие.
После 22:00 в столице Беларуси милиция перекрыла некоторые станции метро,
на проспекте Независимости частично отключили освещение, а также перекрыли несколько
улиц.
Местные СМИ пишут, что задержаниями руководили заместитель главы МВД
Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН
ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Среди задержанных называют журналистов белорусского
бюро "Радио Свобода", "Еврорадио", "Белсат", и ряда других СМИ, в том числе
аккредитованный в Беларуси журналист BBC Энди Смит.
Ранее "Комментарии" писали, что во вторник, 14 июля, состоялось заседание Центрального избирательного комитета республики Беларусь. По его итогу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты страны.
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