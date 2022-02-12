В Бельгии на акцию протеста вышли учителя: какая причина

В столице Бельгии, Брюсселе, на улицах собрались учителя средних школ и потребовали от правительства реальных изменений и нормального финансирования образования. Профсоюзы поддержали протесты работников образования в Валлонии и франкоязычных школ в Брюсселе. Протестанты говорят, что устали от массы проблем, которые они должны решать ежедневно и изменений, к которым нужно постоянно адаптироваться. Об этом сообщает Euronews.



В Брюсселе протестуют учителя, фото из открытых источников

Два года карантинных ограничений, реформы в образовательном секторе, нагрузка из-за большого количества учеников в классах, школьные здания, нуждающиеся в срочном ремонте, нехватка персонала и урезание бюджетов – все это вызвало протесты среди педагогов.

Учителя устали от карантина и правил для школ, что постоянно меняются, говорит директор школы CEPES Жодуан Мари-Луиза Уар.

"Мы отдаем все нашим ученикам. Все делаем на компьютере. Мы пытаемся справиться со всеми проблемами, прогулами, болезнями, но мы просто устали. Наши классы слишком велики, с детьми-инвалидами, которым мы должны помочь, которым нужна дополнительная поддержка, а остальной класс занимается чем-то другим. Первое требование – уменьшить количество учеников в классе ", — говорят участники протеста.

Учителя утверждают, что протоколы постоянно меняются, и им приходится тратить много времени на все это, что только добавляет неразберихи. По их словам, власти заинтересованы только в уменьшении расходов на образование.

В интервью бельгийским СМИ в четверг министр образования Валлонии Пьер-Ив Жолет подчеркнул, что выделены дополнительные средства, которые правительство Валлонии предоставило для борьбы с пандемией (150 млн евро) и на реформы в отрасли выделит 32 млн евро в течение двух лет до 2024.

Последняя демонстрация франкоязычных учителей состоялась в 2011 году, но в этот раз она была более масштабной.



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