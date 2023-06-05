В Бельгии начали расследование возможного использования ее оружия в рейдах в России

Бельгия будет просить Украину дать объяснение информации об использовании украинскими силами винтовок, произведенных в Бельгии, для борьбы с российской армией в Белгородской области. Об этом сообщает Reuters .

Александр Де Кроо (фото из открытых источников)

Ранее The Washinghton Post писало, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в атаке на Белгородскую область, использовали по меньшей мере 4 тактические машины, которые ранее Украине передали США и Польша. А еще – винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.



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