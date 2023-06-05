В Бельгии начали расследование возможного использования ее оружия в рейдах в России

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Лиля Воробьева
Бельгия будет просить Украину дать объяснение информации об использовании украинскими силами винтовок, произведенных в Бельгии, для борьбы с российской армией в Белгородской области. Об этом сообщает Reuters .
Александр Де Кроо (фото из открытых источников)
Ранее The Washinghton Post писало, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в атаке на Белгородскую область, использовали по меньшей мере 4 тактические машины, которые ранее Украине передали США и Польша. А еще – винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.
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"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", — заявил глава бельгийского правительства Александр Де Кроо.
Он отметил, что оружие из Европы поставляется в нашу страну при условии, что его будут использовать на территории Украины для защиты. Следовательно, должен быть жесткий контроль за его исполнением.
Политик отказался комментировать возможные последствия, если информация подтвердится.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легион "Свобода России" рассказал о целях рейдов в РФ . Российские повстанцы из двух подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Во время одного из эфиров они рассказали о целях военных походов в Россию. Спикер ЛРС Алексей Барановский ответил о двух основных целях, преследуемых бойцами российских повстанцев во время военных походов в РФ. Таким образом, ЛСР заставляют часть российских войск отойти с территории Украины в приграничные области России. В частности, такую готовность выразил владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, который пытается позиционировать себя как "защитника границы".
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