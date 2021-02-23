В Бельгии некоторых людей вакцинируют раньше срока из-за выходки аферистов

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Мокрик Анастасия
Несколько сотен бельгийцев получат прививку от коронавируса раньше
положенного срока. Это связано с выходками аферистов, которые пригласили их
якобы на вакцинацию через Интернет. Случаи произошли во
Фландрии, Валлонии и Брюсселе. Об
этом информирует RTBF.
Обманутых мошенникам бельгийцев всё равно вакцинируют раньше срока - фото: из открытых источников
Так, по словам источника, жителям
Бельгии стали приходить на почту приглашения на вакцинацию от COVID-19. Им нужно
было лишь записаться на прием и прийти в центр вакцинации. Стоит отметить, что в числе тех людей, которым написали на почту,
были нотариусы, юристы, а также сотрудники из центров социальной помощи.
Сотни людей так и поступили, увидев
данное приглашение. Позже местные власти
объявили, что приглашения рассылают мошенники. Также они заявили, что хоть эти
люди не входят в число приоритетных групп, всё же им проведут вакцинацию.
Как только компьютерное шарлатанство было
обнаружено, центры, которые уже назначили встречу во Фландрии, Брюсселе и
Валлонии, прекратили рассылку уведомлений, и даже тем, кто был в приоритетных группах.
Зачем кому-то это понадобилось — до сих пор остается неизвестным. Либо это была чья-то шутка, либо на это были другие причины. Мэр города Мускрон принес свои извинения за то, что такое произошло. В то же время он отметил, что этим людям даже немного повезло из-за выходки аферистов, ведь теперь их вакцинируют раньше времени.
Напомним, сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что миллионы литров пива уничтожители в Германии из-за коронавируса. Известно, почему так произошло. Также сайт информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский думает о вакцине CoviShield, которую 23 февраля завезли в Украину.
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