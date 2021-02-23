logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

48546.15

ETH/USD

1575.59

LTC/USD

176.72

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Бельгии некоторых людей вакцинируют раньше срока из-за выходки аферистов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бельгии некоторых людей вакцинируют раньше срока из-за выходки аферистов

Мошенники по непонятным причинам обманули бельгийцев с датой вакцинации

сегодня, 16:45
Автор:

Мокрик Анастасия

Несколько сотен бельгийцев получат прививку от коронавируса раньше положенного срока. Это связано с выходками аферистов, которые пригласили их якобы на вакцинацию через Интернет. Случаи произошли во Фландрии, Валлонии и Брюсселе. Об этом информирует RTBF.

В Бельгии некоторых людей вакцинируют раньше срока из-за выходки аферистов

Обманутых мошенникам бельгийцев всё равно вакцинируют раньше срока - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, жителям Бельгии стали приходить на почту приглашения на вакцинацию от COVID-19. Им нужно было лишь записаться на прием и прийти в центр вакцинации. Стоит отметить, что в  числе тех людей, которым написали на почту, были нотариусы, юристы, а также сотрудники из центров социальной помощи.

Сотни людей так и поступили, увидев данное  приглашение. Позже местные власти объявили, что приглашения рассылают мошенники. Также они заявили, что хоть эти люди не входят в число приоритетных групп, всё же им проведут вакцинацию.

Как только компьютерное шарлатанство было обнаружено, центры, которые уже назначили встречу во Фландрии, Брюсселе и Валлонии, прекратили рассылку уведомлений, и даже тем, кто был в приоритетных группах.

Зачем кому-то это понадобилось — до сих пор остается неизвестным. Либо это была чья-то шутка, либо на это были другие причины. Мэр города Мускрон принес свои извинения за то, что такое произошло. В то же время он отметил, что этим людям даже немного повезло из-за выходки аферистов, ведь теперь их вакцинируют раньше времени. 

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что миллионы литров пива уничтожители в Германии из-за коронавируса. Известно, почему так произошло. Также сайт информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский думает о вакцине CoviShield, которую 23 февраля завезли в Украину




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_un-millier-de-belges-non-prioritaires-auraient-ete-invites-par-erreur-a-se-faire-vacciner-contre-le-coronavirus?id=10703943
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ