В Бельгии некоторых людей вакцинируют раньше срока из-за выходки аферистов

Несколько сотен бельгийцев получат прививку от коронавируса раньше положенного срока. Это связано с выходками аферистов, которые пригласили их якобы на вакцинацию через Интернет. Случаи произошли во Фландрии, Валлонии и Брюсселе. Об этом информирует RTBF.

Обманутых мошенникам бельгийцев всё равно вакцинируют раньше срока - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, жителям Бельгии стали приходить на почту приглашения на вакцинацию от COVID-19. Им нужно было лишь записаться на прием и прийти в центр вакцинации. Стоит отметить, что в числе тех людей, которым написали на почту, были нотариусы, юристы, а также сотрудники из центров социальной помощи.

Сотни людей так и поступили, увидев данное приглашение. Позже местные власти объявили, что приглашения рассылают мошенники. Также они заявили, что хоть эти люди не входят в число приоритетных групп, всё же им проведут вакцинацию.

Как только компьютерное шарлатанство было обнаружено, центры, которые уже назначили встречу во Фландрии, Брюсселе и Валлонии, прекратили рассылку уведомлений, и даже тем, кто был в приоритетных группах.

Зачем кому-то это понадобилось — до сих пор остается неизвестным. Либо это была чья-то шутка, либо на это были другие причины. Мэр города Мускрон принес свои извинения за то, что такое произошло. В то же время он отметил, что этим людям даже немного повезло из-за выходки аферистов, ведь теперь их вакцинируют раньше времени.

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что миллионы литров пива уничтожители в Германии из-за коронавируса. Известно, почему так произошло. Также сайт информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский думает о вакцине CoviShield, которую 23 февраля завезли в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!