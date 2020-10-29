В бельгийской церкви во время ремонта нашли послание для человечества - ФОТО

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Виолетта Комаровская
В старинной церкви бельгийского города Антверпер обнаружили послание из прошлого. Письмо пролежало в архитектурном элементе на потолке почти столетие. О находке сообщили на официальной странице города в Instagram.
Послание из бельгийской церкви. Фото: instagram.com/stad_antwerpen
Письмо из прошлого случайно обнаружили рабочие во время ремонта. Когда они принялись приводить в порядок потолок, в одном из элементов каменного орнамента заметили спичечную коробку. В ней оказалась трогательная записка.
Далее авторы записки оставили короткий совет для потомков.
Поскольку послание было подписано, вскоре удалось выяснить, кто его оставил. Оказалось, что письмо потомкам написали в 1941 году маляры, которые красили в то время эту церковь — Джул Гизелинк, Джон Янссен, Юл Ван Хемелдонк и Луи Шантрейн.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что совместное письмо Ван Гога и Гогена ушло с молотка более чем за 200 тысяч долларов.
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