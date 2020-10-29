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Главная Новости Мир Европа В бельгийской церкви во время ремонта нашли послание для человечества - ФОТО
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В бельгийской церкви во время ремонта нашли послание для человечества - ФОТО

Послание из прошлого оставили люди, пережившие две мировые войны

сегодня, 12:28
Автор:

Виолетта Комаровская

В старинной церкви бельгийского города Антверпер обнаружили послание из прошлого. Письмо пролежало в архитектурном элементе на потолке почти столетие. О находке сообщили на официальной странице города в Instagram.

В бельгийской церкви во время ремонта нашли послание для человечества - ФОТО

Послание из бельгийской церкви. Фото: instagram.com/stad_antwerpen

Письмо из прошлого случайно обнаружили рабочие во время ремонта. Когда они принялись приводить в порядок потолок, в одном из элементов каменного орнамента заметили спичечную коробку. В ней оказалась трогательная записка.

"Когда этот потолок будут красить снова, нас уже не будет в живых. Мы вынуждены сказать потомкам, что мы не были счастливы на этой земле. Нам пришлось пережить две мировые войны. Мы работаем на голодный желудок и вынуждены отдавать последний цент, чтобы получить хоть немного еды", — говорится в послании. 

Далее авторы записки оставили короткий совет для потомков.

"В течение всей жизни заботьтесь о том, чтобы дома всегда были запасы еды: кофе, рис, мука, зерно, пшеница, табак. Это спасет вам жизнь. Наслаждайтесь жизнью. Женитесь. А те, кто уже женат, всегда возвращайтесь домой. До встречи, ребята", — написали авторы послания. 

Поскольку послание было подписано, вскоре удалось выяснить, кто его оставил. Оказалось, что письмо потомкам написали в 1941 году маляры, которые красили в то время эту церковь — Джул Гизелинк, Джон Янссен, Юл Ван Хемелдонк и Луи Шантрейн.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что совместное письмо Ван Гога и Гогена ушло с молотка более чем за 200 тысяч долларов.


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