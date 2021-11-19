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В Болгарии считают, что санкции не помогли и Крым – российский

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, считает Крым российской территорией и заявляет о неэффективности антироссийских санкций ЕС

сегодня, 11:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Болгарии Румен Радев, который не скрывает своего желания переизбраться на второй срок, считает Крым частью России и заявляет о том, что санкции ЕС, которые были введены против России, не привели к ожидаемому результату. Как передает издание "Комментарии", такую позицию Румен Радев высказал во время дебатов со еще одним претендентом на пост президента Анастасом Герджиковым, пишет "Европейская правда".

В Болгарии считают, что санкции не помогли и Крым – российский

Румен Радев. Фото: НикВести

Интересно, что именно вопрос России стал камнем преткновения во время полемики. Каждый из кандидатов имел свой взгляд на этот вопрос.

Герджиков заявил, что Крым – это часть территории Украины, как суверенного государства. Российская символика на полуострове не может быть причиной признавать Крым российским. Также Герджиков высказал убеждение, что санкции против Москвы должны продолжать действовать вплоть до того момента, когда Россия освободит украинскую территорию от российских войск и в самой России не будут нарушаться права человека. 

В ответ Румен Радев заявил, что антироссийские санкции уже показали, что они не помогают достичь желаемого эффекта. Радев напомнил, что именно Россия является одним из главных борцов с глобальным терроризмом и по отношению к Москве официальная София должна выстраивать прагматичную политику. Президент Болгарии отметил, что Россия сегодня не есть врагом и с ней нужно выстраивать взаимовыгодные отношения.

Отметим, в первом туре президентских выборов за Радева отдали свои голоса 49,42% болгар, в то время, как Герджикова поддержало 22,83%. Радев победил с солидным отрывом от своего оппонента.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/19/7130490/
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