В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины

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Козлова Альбіна
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По случаю 100 дней войны между Украиной и россией в Болгарии провели мероприятия по почтению памяти жертв от обстрелов россиянами наших городов и сел, жертв в оккупации и погибших на фронте и в плену гражданских и военных украинцев. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.
3 июня на площади перед Городской библиотекой в столице Болгарии Софии представители власти и дипломаты развернули 100-метровую синюю ленту. На нее выложили желтые розы. К мероприятию в честь погибших присоединились также посол Украины Виталий Москаленко и заместитель городского головы Софии Мирослав Боршош.
Вместе чиновники, дипломаты и горожане почтили память тысяч погибших украинцев за три месяца полномасштабной войны с рф. Лента будет лежать на улице в течение дня, почтить память украинцев могут все желающие.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, чего ожидать на фронте в ближайшее время и почему оккупанты могут начать хаотический огонь из артиллерии. По словам эксперта, сейчас в россии масштабный кризис. Скрытая мобилизация уже дает не столько призывников, как раньше, они уже используют технику, которая была законсервирована, снимая ее с хранения.
Также мы писали, что эксперты считают действия российских военных на востоке ошибочными с точки зрения военной тактики. Командование армии россии хочет выполнить приказ Путина по захвату области до 1 июля. Оккупанты все еще контролируют большую часть города Северодонецк. Однако уличные бои там продолжаются и защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных.
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