В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины

По случаю 100 дней войны между Украиной и россией в Болгарии провели мероприятия по почтению памяти жертв от обстрелов россиянами наших городов и сел, жертв в оккупации и погибших на фронте и в плену гражданских и военных украинцев. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

3 июня на площади перед Городской библиотекой в столице Болгарии Софии представители власти и дипломаты развернули 100-метровую синюю ленту. На нее выложили желтые розы. К мероприятию в честь погибших присоединились также посол Украины Виталий Москаленко и заместитель городского головы Софии Мирослав Боршош.

Вместе чиновники, дипломаты и горожане почтили память тысяч погибших украинцев за три месяца полномасштабной войны с рф. Лента будет лежать на улице в течение дня, почтить память украинцев могут все желающие.