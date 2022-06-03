logo

BTC/USD

29794.26

ETH/USD

1769.74

LTC/USD

62.55

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины

Болгары почтили память жертв войны Украины с россией

сегодня, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины

Фото Фейсбук

По случаю 100 дней войны между Украиной и россией в Болгарии провели мероприятия по почтению памяти жертв от обстрелов россиянами наших городов и сел, жертв в оккупации и погибших на фронте и в плену гражданских и военных украинцев. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

3 июня на площади перед Городской библиотекой в столице Болгарии Софии представители власти и дипломаты развернули 100-метровую синюю ленту. На нее выложили желтые розы. К мероприятию в честь погибших присоединились также посол Украины Виталий Москаленко и заместитель городского головы Софии Мирослав Боршош.

Вместе чиновники, дипломаты и горожане почтили память тысяч погибших украинцев за три месяца полномасштабной войны с рф. Лента будет лежать на улице в течение дня, почтить память украинцев могут все желающие.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, чего ожидать на фронте в ближайшее время и почему оккупанты могут начать хаотический огонь из артиллерии. По словам эксперта, сейчас в россии масштабный кризис. Скрытая мобилизация уже дает не столько призывников, как раньше, они уже используют технику, которая была законсервирована, снимая ее с хранения.

Также мы писали, что эксперты считают действия российских военных на востоке ошибочными с точки зрения военной тактики. Командование армии россии хочет выполнить приказ Путина по захвату области до 1 июля. Оккупанты все еще контролируют большую часть города Северодонецк. Однако уличные бои там продолжаются и защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных.

В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины - фото 2
В Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины - фото 3


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.bg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!