Новая ось тоталитарных государств представляет наибольшую опасность для свободного мира со времен холодной войны. Эта угроза растет, но западные лидеры пытаются ее умалять. Об этом пишет британский парламентарий Иен Дункан Смит в своей колонке для The Telegraph. Он отмечает, что основными членами этой оси являются Китай, Северная Корея, Россия и Иран, к которым присоединяются Сирия, Мьянма, некоторые страны Персидского залива и многие африканские государства.

Ось зла

Как подчеркивает парламентарий, каждая из этих стран имеет ужасающий список преступлений. В частности, по его словам, преступления России хорошо известны, многие из них совершены в рамках стремления Владимира Путина восстановить границы бывшего Советского Союза. После агрессии против Грузии в 2008 году, незаконной аннексии Крыма в 2014 году, Россия совершила жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину в 2022 году. Внутренние репрессии против политической оппозиции и кибератаки на Запад усиливают ее угрожающую репутацию, подчеркнул Смит.

По его словам, России помогает Китай, в частности организуя поставки оружия из Северной Кореи. Китай также совершает геноцид в Синьцзяне, уничтожая уйгурский народ, нарушает международные соглашения, арестовывает борцов за демократию в Гонконге, угрожает захватить Тайвань и оккупирует острова в Южно-Китайском море.

Как подчеркивает Смит, Китай и Россия тесно сотрудничают с Ираном, оказывая не только оружие, но и стратегическую поддержку. Они не поддержали Израиль после нападений ХАМАС 7 октября 2023 года.

Парламентарий убежден, что Запад фактически находится в состоянии войны с этой осью тоталитаризма, но проигрывает, даже не осознавая этого. После окончания холодной войны демократия отступает. Сейчас, говорит политик, большим количеством независимых государств руководят автократии и роль Китая в этом процессе является решающей.

Смит считает, что Западные правительства массово стимулировали экономику Пекина и стали полностью зависимы от Китая во многих сферах, включая батареи, ветряные мельницы, электромобили и редкоземельные минералы. Он сравнивает современную ситуацию с умиротворением 30-х годов и его последствиями, подчеркивая, что это не конец истории, а только ее повторение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть страны, желающие заморозить войну в Украине и как можно скорее договориться с РФ о переговорах.



