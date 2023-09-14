В Чехии посчитали, сколько налогов заплатят украинские беженцы: сумма просто поражает

В Чехии подсчитали вклад трудоустроенных беженцев из Украины в экономику страны. В 2023 году украинцы заплатят 12-15 млрд чешских крон налогов и сборов. Об этом сообщают proukrainu.blesk.cz .

Украинские беженцы в Чехии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в стране уже трудоустроено 113 тысяч человек с временной защитой.



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В то же время правительство Чехии приняло новые изменения в пакет законов Lex Ukrajina. Их должен рассмотреть парламент, сенат и подписать президент. Министерство труда страны готовится к следующей, 7 фазе смен.

"С июля, когда мы ужесточили правила социальной помощи, количество трудоустроенных беженцев растет – это более 9 тысяч человек на чешском рынке труда", – сообщил министр труда Мариан Юречка.

По его словам, бюджет страны по средним подсчетам получит около 12-15 миллиардов чешских крон (от полумиллиарда евро).

"Нужно смотреть на это сквозь призму очень сильного вклада украинских работников-беженцев во все чешское общество", – заявил министр.

Он рассказал, что украинцы в Чехии работают в сферах услуг, здравоохранения, социальной помощи.

Но в Чехии собираются пересмотреть социальную помощь. В министерстве труда оценят результаты сокращения поддержки с июля и изменения в доходах семей. Профильный министр сообщил, что корректировки правил помощи будут умеренными.

По состоянию на 10 сентября 2023 г., по данным МВД страны, в Чехии находится 367 700 украинских беженцев с визами временной защиты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Чехии дал прогноз по войне в Украине. Война в Украине может зайти в тупик или заморозиться. А шансов на скорое ее окончание "всё меньше". Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиал.