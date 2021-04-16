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Главная Новости Мир Европа В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО)
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В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО)

Голого двойника российского президента «усадили» на золотой унитаз и вручили ершик вместо скипетра

сегодня, 17:48
Автор:

Вечканова Елена

Большинство жителей западных стран осуждает кровавый режим российского президента Владимира Путина. Не осталась в стороне и Чехия. По сообщению местной общественной организации Kaputin, у ворот российского посольства в Праге 16 апреля появился необычный памятник — с голым Путиным.

В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО)

Пражские активисты принесли голого Путина под посольство РФ. Фото: Капутин

Как информируют активисты, их протестные настроения вылились в такую акцию из-за численных нарушений прав человека, которые демонстрирует Россия. Представители организации считают, что Путин виноват в продолжительной войне на украинском Донбассе. Также им не нравится, как поступают с российским оппозиционером Алексеем Навальным, не так давно отправленным за решетку.

Установка статуи обнаженного главы РФ превратилась в целое театральное действие. Для начала статую привезли в детской коляске. Затем двойника Путина пересадили на "царский трон" — золотой унитаз. Снабдили российского президента и необходимыми атрибутами правящей персоны — скипетром-ершиком и рулоном туалетной бумаги.

В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8
В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО) - фото 9

Помимо этого у ног статуи расположили баллончик с надписью "Новичок", что намекает на несколько громких скандалов в отравлением, в которых фигурировала РФ.

Унитазными ершиками также украсили вывеску российского посольства. В общей сложности активисты провели у стен дипломатического представительства несколько часов. К ним иногда присоединялись прохожие и журналисты. Также на акции были замечены представители полиции.

Как утверждают члены организации "Капутин", их главная цель — продемонстрировать, что они солидарны с жертвами путинского режима и обычными гражданами РФ. Ко всему прочему активисты хотят, дабы чешское правительство и дальше сохраняло проевропейский вектор развития страны. Выступают они и против приобретения российской вакцины от коронавируса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что рассказал о переговорах с Путиным глава украинского государства Владимир Зеленский.

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Источник: https://www.facebook.com/Kaputin.Democrats.Stop.Putin/videos/2918972721699605
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