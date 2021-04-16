В Чехии установили статую голого Путина: где и зачем (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Большинство
жителей западных стран осуждает кровавый режим российского президента Владимира
Путина. Не осталась в стороне и Чехия. По сообщению местной общественной
организации Kaputin, у ворот российского посольства в Праге
16 апреля появился необычный памятник — с голым Путиным.
Пражские активисты принесли голого Путина под посольство РФ. Фото: Капутин
Как информируют активисты,
их протестные настроения вылились в такую акцию из-за численных нарушений прав
человека, которые демонстрирует Россия. Представители организации считают, что
Путин виноват в продолжительной войне на украинском Донбассе. Также им не
нравится, как поступают с российским оппозиционером Алексеем Навальным, не так
давно отправленным за решетку.
Установка статуи обнаженного главы РФ превратилась в целое театральное действие. Для начала статую привезли в детской коляске. Затем двойника Путина пересадили на "царский трон" — золотой унитаз. Снабдили российского президента и необходимыми атрибутами правящей персоны — скипетром-ершиком и рулоном туалетной бумаги.
Помимо этого у
ног статуи расположили баллончик с надписью "Новичок", что намекает на
несколько громких скандалов в отравлением, в которых фигурировала РФ.
Унитазными
ершиками также украсили вывеску российского посольства. В общей сложности
активисты провели у стен дипломатического представительства несколько часов. К
ним иногда присоединялись прохожие и журналисты. Также на акции были замечены
представители полиции.
Как утверждают
члены организации "Капутин", их главная цель — продемонстрировать, что они
солидарны с жертвами путинского режима и обычными гражданами РФ. Ко всему
прочему активисты хотят, дабы чешское правительство и дальше сохраняло проевропейский
вектор развития страны. Выступают они и против приобретения российской вакцины
от коронавируса.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что рассказал о переговорах с Путиным глава украинского государства Владимир Зеленский.
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