В Черном море на мине взорвался нефтяной танкер

15 октября у берегов Румынии в Черном море нефтяной танкер под флагом Либерии взорвался на мине. Об этом сообщает Sky News.

На мини взорвался нефтяной танкер возле Румынии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что танкер Ali Najafov получил небольшие повреждения в результате вчерашнего инцидента. Также сообщается, что экипаж судна не пострадал.



По словам главы консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, танкер в это время находился у канала Сулина.



Стало известно, что это уже второе судно этого месяца, взорвавшееся на морской мине в море.



Напомним, что "Комментарии" писали о взрыве на грузовом судне вблизи Румынии. Румынские власти сообщили, что утром 20 сентября произошел взрыв на грузовом судне в Черном море вблизи портового города Сулина. Вероятно, корабль наткнулся на мину.



По сообщению о взрыве Румыния отправила на место инцидента тральщик и водолазов. Службы чрезвычайных ситуаций были эвакуированы 12 человек из поврежденного корабля.



Экипаж судна заявил, что взрыв мог произойти из-за морской мины времен Второй мировой войны. Власти Румынии пока не подтвердили причину взрыва.



Известно, что война в Украине повлекла за собой значительные риски в черноморском регионе. На территории Румынии находили русские беспилотники. Кроме того, вблизи курортного поселка в Болгарии обнаружили российский дрон со взрывным зарядом, находившимся в водах Черного моря.



Страна НАТО заявила о нарушении своего воздушного пространства российским дроном. Беспилотники РФ в очередной раз обнаружили на территории Румынии. Президент страны Клаус Иоганис заявил, что это "непристойное нарушение".