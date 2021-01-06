kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

35537.59

ETH/USD

1203.16

LTC/USD

167.37

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Дании для детей сняли мультфильм про человека с самым длинным пенисом в мире (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Дании для детей сняли мультфильм про человека с самым длинным пенисом в мире (ВИДЕО)

Вопреки многим критикам телевизионное шоу продолжат показывать и в феврале

сегодня, 19:55
Автор:

Вечканова Елена








В субботу, 2 января, на датском телевидении состоялась премьера детского мультфильма "John Dillermand". Главным героем истории является мужчина Джон, у которого самый длинный в мире пенис. О реакции зрителей сообщает местное издание RTL Today.

В Дании для детей сняли мультфильм про человека с самым длинным пенисом в мире (ВИДЕО)

Знакомьтесь, Джон Диллерманд и его "мужское достоинство". Кадр из мультфильма

Анимационную историю представили аудитории на телеканале DR Ramasjang. В основе сюжета — повествование о Джоне Диллерманде, который "ничего не может поделать" со своим пенисом, который является самым длинным в мире.

Интересно, что целевой аудиторией шоу являются дети от четырех до восьми лет. Именно поэтому более взрослые представители общественности весьма неоднозначно встретили такую мультипликационную премьеру.

Что же Джон Диллерманд делает на экране? Он использует свои гениталии в различных повседневных делах — на прогулке с собакой, для поднятия соседского флага или прыжков в высоту и даже для воровства вкусного мороженого.

С учетом того, что мультфильм все же рассчитан на детей, пенис Диллерманда "одет", как и сам главный герой, в полосатый комбинезон.

Глава телеканала Мортен Сков Хансен заявил, что анимационное шоу не собираются снимать с производства. Более того, он считает, что телеистория поможет детям в правильном сексуальном просвещении.

Правда, некоторые обеспокоенные зрители не разделяют мнения Хансена. Кое-кто называет мультфильм "откровенно порнографическим", несмотря на отсутствие обнаженки. Отдельная категория родителей беспокоится, что их дети могут посчитать нормальным обнажать гениталии на людях после просмотра  "John Dillermand". Впрочем, в это же время остаются и те, кто воспринимает анимационную ленту исключительно через призму карикатурности и с удовольствием присоединяются к детям в просмотре.

В Украине тоже создают мультфильмы, только не столь экстравагантные. Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появился тизер новой анимационной ленты "Виктор_Робот", что выйдет на больших экранах весной 2021 года.

А пока череда зимних праздников еще не закончилась, можно ознакомиться с подборкой лучших рождественских мультфильмов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://today.rtl.lu/news/world/a/1640057.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ