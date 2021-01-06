В Дании для детей сняли мультфильм про человека с самым длинным пенисом в мире (ВИДЕО)



















В субботу, 2 января, на датском телевидении состоялась премьера детского мультфильма "John Dillermand". Главным героем истории является мужчина Джон, у которого самый длинный в мире пенис. О реакции зрителей сообщает местное издание RTL Today.

Знакомьтесь, Джон Диллерманд и его "мужское достоинство". Кадр из мультфильма

Анимационную историю представили аудитории на телеканале DR Ramasjang. В основе сюжета — повествование о Джоне Диллерманде, который "ничего не может поделать" со своим пенисом, который является самым длинным в мире.

Интересно, что целевой аудиторией шоу являются дети от четырех до восьми лет. Именно поэтому более взрослые представители общественности весьма неоднозначно встретили такую мультипликационную премьеру.

Что же Джон Диллерманд делает на экране? Он использует свои гениталии в различных повседневных делах — на прогулке с собакой, для поднятия соседского флага или прыжков в высоту и даже для воровства вкусного мороженого.

С учетом того, что мультфильм все же рассчитан на детей, пенис Диллерманда "одет", как и сам главный герой, в полосатый комбинезон.

Глава телеканала Мортен Сков Хансен заявил, что анимационное шоу не собираются снимать с производства. Более того, он считает, что телеистория поможет детям в правильном сексуальном просвещении.

Правда, некоторые обеспокоенные зрители не разделяют мнения Хансена. Кое-кто называет мультфильм "откровенно порнографическим", несмотря на отсутствие обнаженки. Отдельная категория родителей беспокоится, что их дети могут посчитать нормальным обнажать гениталии на людях после просмотра "John Dillermand". Впрочем, в это же время остаются и те, кто воспринимает анимационную ленту исключительно через призму карикатурности и с удовольствием присоединяются к детям в просмотре.

В Украине тоже создают мультфильмы, только не столь экстравагантные. Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появился тизер новой анимационной ленты "Виктор_Робот", что выйдет на больших экранах весной 2021 года.

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