logo

BTC/USD

94103

ETH/USD

3237.73

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Дании ответили на посягательство Трампа на Гренландию: прогноз неутешительный
commentss НОВОСТИ Все новости

В Дании ответили на посягательство Трампа на Гренландию: прогноз неутешительный

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что серьезно воспринимает заявления президента США о его заинтересованности Гренландией.

5 января 2026, 22:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Попытка США установить контроль над Гренландией, особенно с применением военной силы, может иметь катастрофические последствия для всей системы евроатлантической безопасности и фактически разрушить НАТО как оборонный союз.

В Дании ответили на посягательство Трампа на Гренландию: прогноз неутешительный

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Глава датского правительства подчеркнула, что серьезно воспринимает заявления президента США о его заинтересованности Гренландией. В то же время, она подчеркнула: если одно государство-член НАТО пойдет на военное нападение против другого, это будет означать крах не только Альянса, но и всей архитектуры безопасности, сформированной после Второй мировой войны.

"Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию. Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все рухнет, включая НАТО, а значит и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны", — сказала Фредериксен.

В Копенгагене, по данным издания, растет обеспокоенность из-за заявлений нынешней американской администрации по Гренландии. Вашингтон обосновывает свою позицию соображениями безопасности, в то время как Дональд Трамп настаивает, что США "должны контролировать Гренландию". В то же время, он не уточняет, когда именно и в какой форме это может произойти.

В частности, 5 января, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, Трамп заявил, что вопрос Гренландии не является немедленным.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп оправдал свое решение отправить американскую делегацию в Гренландию, заявив, что чиновники с датской территории сами пригласили их. Ранее премьер-министр Гренландии Муте Бурруп Эгеде раскритиковал визит, назвав его "слишком агрессивным".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-05/danish-premier-says-us-attack-on-greenland-would-mean-nato-over
Теги:

Новости

Все новости