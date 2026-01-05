В Дании ответили на посягательство Трампа на Гренландию: прогноз неутешительный

Попытка США установить контроль над Гренландией, особенно с применением военной силы, может иметь катастрофические последствия для всей системы евроатлантической безопасности и фактически разрушить НАТО как оборонный союз.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Глава датского правительства подчеркнула, что серьезно воспринимает заявления президента США о его заинтересованности Гренландией. В то же время, она подчеркнула: если одно государство-член НАТО пойдет на военное нападение против другого, это будет означать крах не только Альянса, но и всей архитектуры безопасности, сформированной после Второй мировой войны.

"Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию. Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все рухнет, включая НАТО, а значит и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны", — сказала Фредериксен.

В Копенгагене, по данным издания, растет обеспокоенность из-за заявлений нынешней американской администрации по Гренландии. Вашингтон обосновывает свою позицию соображениями безопасности, в то время как Дональд Трамп настаивает, что США "должны контролировать Гренландию". В то же время, он не уточняет, когда именно и в какой форме это может произойти.

В частности, 5 января, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, Трамп заявил, что вопрос Гренландии не является немедленным.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп оправдал свое решение отправить американскую делегацию в Гренландию, заявив, что чиновники с датской территории сами пригласили их. Ранее премьер-министр Гренландии Муте Бурруп Эгеде раскритиковал визит, назвав его "слишком агрессивным".