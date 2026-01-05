У Данії відповіли на зазіхання Трампа на Гренландію: прогноз невтішний

Спроба Сполучених Штатів встановити контроль над Гренландією, особливо із застосуванням військової сили, може мати катастрофічні наслідки для всієї системи євроатлантичної безпеки та фактично зруйнувати НАТО як оборонний союз.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Фото: з відкритих джерел

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, слова якої наводить агентство Bloomberg.

Очільниця данського уряду наголосила, що серйозно сприймає заяви президента США щодо його зацікавленості Гренландією. Водночас вона підкреслила: якщо одна держава-член НАТО піде на воєнний напад проти іншої, це означатиме крах не лише Альянсу, а й усієї архітектури безпеки, сформованої після Другої світової війни.

"Я вважаю, що слід серйозно ставитися до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію. Але я також чітко поясню, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все обвалиться, включаючи НАТО, а отже, і безпеку, яка була встановлена з кінця Другої світової війни", — сказала Фредеріксен.

У Копенгагені, за даними видання, зростає занепокоєння через заяви нинішньої американської адміністрації щодо Гренландії. Вашингтон обґрунтовує свою позицію міркуваннями безпеки, тоді як Дональд Трамп наполягає, що США "мають контролювати Гренландію". Водночас він не уточнює, коли саме і в якій формі це може відбутися.

Зокрема, 5 січня, спілкуючись із журналістами на борту президентського літака, Трамп заявив, що питання Гренландії не є негайним.

