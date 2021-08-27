В Дании собираются отменить абсолютно все ковидные ограничения

Дания, фото из открытых источников

В Дании с 10 сентября будут отменены все ограничения, связанные с распространением коронавируса. Соответствующий пресс-релиз опубликовало Министерство внутренних дел и здравоохранения Дании.

"Правительство приняло решение об исключении COVID-19 из списка социально опасных заболеваний. Частично это связано с широкой поддержкой вакцинации", — говорится в сообщении министерства.

По состоянию на сейчас, в Дании вакцинировались уже 4,1 млн человек, то есть 79% населения, что позволяет говорить о формировании устойчивого коллективного иммунитета.

Однако, по словам главы Минздрава Дании Машнуса Хойникаха, в случае стремительного роста случаев инфицирования людей коронавирусом на территории страны, противоэпидемические мероприятия будут оперативно возвращены. Ведь в стране не забывают о том, что COVID является не локальной эпидемией, а Всемирной пандемией.

Стоит отметить, что Дания стала одной из первых стран, которые наложили ограничения на передвижение граждан вначале пандемии, но с первых дней применения жестких мер профилактики ковида власти страны подчеркивали, что не будут держать людей по домам дольше, чем этого потребует эпидемиологическая ситуация.

В то же время, Дания оставляет неизменными правила въезда в страну согласно условному разделению стран на "красные", "оранжевые", "желтые" и "зеленые", в зависимости от уровня заболеваемости.



По состоянию на 14 августа, Украина находилась в "желтой" категории, поэтому для въезда на территорию Дании достаточно предоставить COVID-сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген к коронавирусу.



Ранее "Комментарии" сообщали, что украинский турист на днях испытал в действии цифровой COVID-сертификат.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!