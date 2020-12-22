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В Дании запретили разводить норок

Запрет на разведение норок будет действовать один год

сегодня, 09:16
Автор:

Сергей Медведев

Власти Дании приняли решение запретить разведение норок после того, как в стране массово уничтожили этих животных в связи с коронавирусом. Запрет носит временный характер и будет длиться один год. Если фермеры нарушат запрет, то обнаруженных животных лишат жизни.

В Дании запретили разводить норок

Норки способны передавать коронавирус человеку

 Отмечается, что в поддержку закона проголосовало 55 депутатов, 43 были против. Среди тех, кто не одобрил запрет представители оппозиционных партий.

 Депутаты также одобрили начало расследования действий правительства в связи с убийством норок, в частности действия премьера страны Метте Фредериксен.

Фермеры предположительно должны получить компенсацию от государства, однако эксперты прогнозируют, что они вряд ли вернутся к своей работе.

Напомним, что в начале ноября в Дании зафиксировали более двухсот случаев заражения человека коронавирусом от норок. После этого правительство решило уничтожить всех норок, поскольку у них обнаружили мутацию коронавируса, из-за которой вакцина может оказаться малоэффективной. Всего в Дании уничтожили около 10 млн животных.

Как сообщал портал "Комментарии", пандемия коронавируса отразилась не только на людях. Животные, миллионными популяциями, тоже могли пострадать. Этот вопрос коснулся мягких грызунов, чей мех особо ценен как в Европе, так и во всем мире. Под удар попали норки, которых выращивают в Дании. Поскольку у них выявили мутировавший штамм коронавируса, правительство решило уничтожить всех — то есть, около 17 млн животных подлежали насильственной смерти и утилизации. Впрочем, власть признала, что не владеет достаточными полномочиями для принятия такого решения.

 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/22/coronavirus-live-news-biden-receives-vaccine-as-global-death-toll-passes-17m
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