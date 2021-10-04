В ДТП погиб художник, который рисовал скандальные карикатуры

В дорожно-транспортном происшествии погиб карикатурист Швеции Ларс Вилкс, что рисовал изображение мусульманского пророка с телом животного. Об этом сообщает ВВС.



Ларс Вилкс погиб в аварии, фото из открытых источников

Авария произошла неподалеку небольшого городка, расположенного на юге страны, Маркарида. На дороге столкнулись автомобиль и грузовик. Предварительно известно, что художник находился в машине гражданской полиции. В аварии от несовместимых с жизнью травм погиб водитель и два пассажира, среди которых был 75-летний Ларс. Водитель грузовика получил травмы, был госпитализирован на автомобиле экстренной медицинской помощи в местную больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 3 октября, вечером.

О Ларсе Вилксе известно, что он рисовал пророка Мухаммеда с телом животного. Через такие карикатуры на художника ополчились мусульмане за оскорбление их веры и обещали вознаграждение за убийство карикатуриста. Сумма вознаграждения была значительной.

Сейчас шведские следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии. По факту гибели людей начато расследование.



Ларс Вилкс — профессор и преподаватель Национальной Академии Искусств. Ранее на мужчину напали и поджигали его дом. Скандал возник в 2007 году, когда его карикатуру опубликовала местная газета Nerikes Allehanda и еще несколько газет. Тогда возмутились представители мусульманских правительств и начались протесты исламских организаций в Швеции. В 2010 году на профессора было совершено нападение во время лекции.

Как сообщал портал "Комментарии", итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 000 евро. По словам художника, его произведение поместится только в частном доме — в пространстве 1,5 × 1,5 метра.





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