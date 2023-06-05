В двух странах ЕС резко упал показатель веры населения в то, что войну начала Россия

Социологи провели новый опрос среди граждан в восьми государствах Центральной и Восточной Европы по поводу веры в нападение России на Украину. Результаты исследования доказывают, что в двух странах позиция людей изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса словацкой аналитической организации GLOBSEC.

Новый социологический опрос в Европе (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что новые результаты сравнили с результатами прошлогоднего опроса, который охватывал Польшу, Литву, Латвию, Чехию, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию.

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За год среди большинства жителей этих стран возросло или осталось почти неизменным мнение и позиция, что Россия ответственна за полномасштабную войну в Украине.

Только одна страна в 2022 году поддерживала другое мнение. Следовательно, в прошлом году в Венгрии 48% жителей верили в вину РФ. В 2023 году люди заметно изменили свое мнение, 54% венгров верят в нападение России.

Но беспокойство вызвали результаты опроса двух других государств – Словакии и Болгарии.

В Болгарии вера в вину РФ за нападение на Украину упала с 50% до 46%, а в Словакии цифры пессимистические. Там показатель упал с 51% до 40% и стал самым низким среди изучаемых стран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как к украинцы относятся к ограничению выезда мужчин за границу . Социологи компании Active Group исследовали отношение украинцев об ограничениях выезда мужчин за границу во время военного положения. Поводом для этого исследования стало заявление министра внутренних дел Игоря Клименко о необходимости принять закон об ответственности мужчин, незаконно выехавших из Украины во время военного положения.

Отвечая на вопрос, ограничения на временный выезд из страны мужчин больше помогают или вредят экономике страны, 5,9% уверенно ответили — "исключительно помогает". Еще 15% полагают, что скорее помогает. Еще 20% полагают, что это решение не влияет на экономику страны. Процент тех, кто неблагоприятно оценивает ограничения, распределился следующим действием: скорее вредит — 24,4%, исключительно вредит — 16,2%. Еще 15% затруднились с ответом.

