Европейский Союз не изменит свою позицию по поддержке Украины, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина, заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, Путин делает много ошибочных заявлений, но факт остается в том, что именно он начал агрессивную войну против Украины. Стано подчеркнул, что ничто из его слов не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС, включающей военную помощь.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Путин регулярно делает много ошибочных комментариев. Факт заключается в том, что это он начал войну против Украины… Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", — подчеркнул он. политик.



Он также отметил, что обсуждения использования западного оружия продолжаются на уровне стран-членов ЕС, и решения по этому вопросу принимаются индивидуально. В то же время общеевропейской позиции по ослаблению ограничений на использование предоставленного оружия нет, но поддержка Украины остается стабильной, пока продолжается российская агрессия.

"Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, предоставляющих оружие", — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили слова Путина с угрозами в адрес НАТО . Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил слова Владимиру Путина о том, что если Украина получит разрешение от Британии и США избивать их оружием в глубь РФ, то это выведет войну на новый уровень. По его словам, заявление Путина имело конкретных адресатов, и оно было услышано.







