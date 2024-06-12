В ЕС ответили на заявления Путина и заговорили о прекращении огня в Украине

Несколько дней назад Владимир Путин, глава страны-агрессора России, заявил о желании достичь "полной победы" на поле боя в Украине и отсутствии намерения завершать эту войну. Однако, по словам представителя ЕС Жозепа Борреля, ни наступление в Харьковской области, ни атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не подтверждают это заявление.

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

На сайте Европейской службы внешних действий Боррель написал, что мир не рассматривает прекращение огня на выгодных для России условиях, поскольку это опасно как для Украины, так и для Европы в целом.

" Очевидно, что Россия не готова к переговорам в духе доброй воли и могла бы воспользоваться каким-либо прекращением огня для перевооружения, чтобы атаковать снова. Нарратив России относительно мира вокруг мира является лишь замаскированной попыткой легализовать свою войну за захват территорий ", — отметил Боррель. .

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году все доклады ООН свидетельствуют о жестоких репрессиях оккупационных сил против населения Украины и систематических нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях.

Поэтому мир не согласится на прекращение огня или мир с Россией на ее условиях. Важно, чтобы эти решения были справедливы для Украины.

Никто не желает мира больше украинцев. Вместе с тем справедливые условия такого мира важны для Украины и для мира. Россия ведет неспровоцированную произвольную войну, исходя из своих имперских амбиций, тогда как Украина бьется в войне при необходимости, защищая собственное право на существование ", — подытожил высокий представитель ЕС.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден может подготовить сюрприз на саммит мира . Как отмечает политолог Алексей Буряченко, сейчас российские пропагандисты утверждают, что отсутствие президента США Джо Байдена на Глобальном саммите мира свидетельствует об уменьшении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.



