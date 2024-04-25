logo

BTC/USD

64489.56

ETH/USD

3157.07

LTC/USD

84.22

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Европарламенте депутат во время выступления выпустил голубя и пожелал миру Украины и России (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европарламенте депутат во время выступления выпустил голубя и пожелал миру Украины и России (ВИДЕО)

Радачовский посреди выступления достал из сумки белого голубя и выпустил его в зал заседаний.

сегодня, 19:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








Избранник от Словакии в середине выступления достал из сумки белого голубя и выпустил его в зал заседаний.

В Европарламенте депутат во время выступления выпустил голубя и пожелал миру Украины и России (ВИДЕО)

Мирослав Радачевский (фото из открытых источников)

Во время работы Европарламента 24 апреля евродепутат, представляющий ультраправую партию "Словацкие патриоты" Мирослав Радачовский выпустил белого голубя, сказав, что желает миру "всему миру, россиянам и украинцам". Об этом сообщает The Guardian.

Выступая на заседании Европарламента в Страсбурге словак Радачевский, прервав выступление, вынул из сумки белого голубя и выпустил в зал заседаний.

"Я хотел бы пожелать парламенту, всей Европе, всему миру, россиянам и украинцам, всему миру. Я хотел бы выпустить этого голубя на свободу как символ мира, как символ того, что Европа нуждается в мире. Пусть этот голубь объединит всех нас", – сказал он.

Действия словака критиковали другие депутаты. Представительница Франции Каролина Руз отметила, что словацкий коллега нарушил правила Европарламента.

"Он использовал животное, спрятанное в его поясной сумке, как обычный предмет, только для того, чтобы сделать сегодня заявление о мире. Что вы собираетесь сделать, чтобы вернуть это животное, господин? Где благополучие животных в жесте этого оратора? Я считаю это абсолютно неприемлемым", – сказала Руз.

При этом, Радачевский известен пророссийскими взглядами. В 2019 году он был участником "круглого стола", организованного Медведчуком, еще замечен в видео закрытого портала Voice of Europe, считающегося российским инструментом влияния на выборы в Евросоюзе.

В 2023 году он был среди депутатов Европейского парламента, которые не поддерживали резолюцию по преступлениям России и Беларуси.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Словакия меняет свою позицию относительно Украины .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости