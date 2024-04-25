В Европарламенте депутат во время выступления выпустил голубя и пожелал миру Украины и России (ВИДЕО)



















Избранник от Словакии в середине выступления достал из сумки белого голубя и выпустил его в зал заседаний.

Мирослав Радачевский (фото из открытых источников)

Во время работы Европарламента 24 апреля евродепутат, представляющий ультраправую партию "Словацкие патриоты" Мирослав Радачовский выпустил белого голубя, сказав, что желает миру "всему миру, россиянам и украинцам". Об этом сообщает The Guardian.

Выступая на заседании Европарламента в Страсбурге словак Радачевский, прервав выступление, вынул из сумки белого голубя и выпустил в зал заседаний.

"Я хотел бы пожелать парламенту, всей Европе, всему миру, россиянам и украинцам, всему миру. Я хотел бы выпустить этого голубя на свободу как символ мира, как символ того, что Европа нуждается в мире. Пусть этот голубь объединит всех нас", – сказал он.

Действия словака критиковали другие депутаты. Представительница Франции Каролина Руз отметила, что словацкий коллега нарушил правила Европарламента.

"Он использовал животное, спрятанное в его поясной сумке, как обычный предмет, только для того, чтобы сделать сегодня заявление о мире. Что вы собираетесь сделать, чтобы вернуть это животное, господин? Где благополучие животных в жесте этого оратора? Я считаю это абсолютно неприемлемым", – сказала Руз.

При этом, Радачевский известен пророссийскими взглядами. В 2019 году он был участником "круглого стола", организованного Медведчуком, еще замечен в видео закрытого портала Voice of Europe, считающегося российским инструментом влияния на выборы в Евросоюзе.

В 2023 году он был среди депутатов Европейского парламента, которые не поддерживали резолюцию по преступлениям России и Беларуси.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Словакия меняет свою позицию относительно Украины .