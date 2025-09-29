В Европарламенте ликуют из-за победы партии Санду на выборах: план Кремля провалился

Победа на парламентских выборах правящей проевропейской партии Действие и Солидарность (PAS) – это урок для всей Европы о том, как можно разрушить российские планы и не оставить ни единого шанса российскому вмешательству. Такое заявление сделал депутат Европарламента и глава его делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан.

Майя Санду. Фото: из открытых источников

Он отметил, что в последние недели Россия мобилизовала "беспрецедентные ресурсы" для вмешательства в избирательный процесс (более 1% ВВП Молдовы): незаконное финансирование пророссийских партий, распространение дезинформации, манипулирование общественным мнением и подкуп избирателей.

"Проевропейские силы победили, несмотря на все это вмешательство, потому что они оправдали ожидания людей, избегали пустых популистских обещаний и отказались формировать компромиссные коалиции с "меньшим злом": бывшими пророссийскими политиками, которые внезапно начали заявлять о своей проевропейскости", – отметил Мурешан.

Однако он считает, что путинский режим на этом не остановится и продолжит попытки влиять на выборы по всей Европе и атаковать демократии. Однако Молдова показала, что победа возможна, благодаря "упорному труду и дисциплине".

Депутат Европарламента подчеркнул, что теперь необходимо ускорить европейскую интеграцию Молдовы.

"Молдова – и весь регион, включая границы ЕС, – будет действительно защищена от российского вмешательства только тогда, когда страна станет полноправным членом Европейского Союза", – подчеркнул он.

Партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майи Санду получила 49,9% голосов — за нее проголосовало более 780 тысяч граждан, что обеспечивает ей достаточное большинство для сохранения власти на второй срок, согласно результатам из всех избирательных участков.



