У Європарламенті тріумфують через перемогу партії Санду на виборах: план Кремля провалився

Перемога на парламентських виборах правлячої проєвропейської партії Дія та Солідарність (PAS) – це урок для всієї Європи про те, як можна зруйнувати російські плани та не залишити жодного шансу російському втручанню. Таку заяву зробив депутат Європарламенту та голова його делегації зі зв'язків із Молдовою Зігфрід Мурешан.

Мая Санду.

Він зазначив, що останніми тижнями Росія мобілізувала "безпрецедентні ресурси" для втручання у виборчий процес (понад 1% ВВП Молдови): незаконне фінансування проросійських партій, поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та підкуп виборців.

"Проєвропейські сили перемогли, незважаючи на все це втручання, тому що вони виправдали очікування людей, уникали порожніх популістських обіцянок і відмовилися формувати компромісні коаліції з "меншим злом": колишніми проросійськими політиками, які раптово почали заявляти про свою проєвропейськість", — зазначив Му.

Однак він вважає, що путінський режим на цьому не зупиниться і продовжить спроби впливати на вибори по всій Європі та атакувати демократію. Однак Молдова показала, що перемога можлива завдяки "завзятій праці та дисципліні".

Депутат Європарламенту наголосив, що тепер необхідно прискорити європейську інтеграцію Молдови.

"Молдова – і весь регіон, включаючи кордони ЄС, – буде справді захищена від російського втручання лише тоді, коли країна стане повноправним членом Європейського Союзу", – наголосив він.

Партія "Дія та солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майї Санду отримала 49,9% голосів — за неї проголосувало понад 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць.



