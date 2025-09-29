У Європарламенті тріумфують через перемогу партії Санду на виборах: план Кремля провалився

Рубрики
Перемога на парламентських виборах правлячої проєвропейської партії Дія та Солідарність (PAS) – це урок для всієї Європи про те, як можна зруйнувати російські плани та не залишити жодного шансу російському втручанню. Таку заяву зробив депутат Європарламенту та голова його делегації зі зв'язків із Молдовою Зігфрід Мурешан.
Мая Санду. Фото: із відкритих джерел
Він зазначив, що останніми тижнями Росія мобілізувала "безпрецедентні ресурси" для втручання у виборчий процес (понад 1% ВВП Молдови): незаконне фінансування проросійських партій, поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та підкуп виборців.
Однак він вважає, що путінський режим на цьому не зупиниться і продовжить спроби впливати на вибори по всій Європі та атакувати демократію. Однак Молдова показала, що перемога можлива завдяки "завзятій праці та дисципліні".
Депутат Європарламенту наголосив, що тепер необхідно прискорити європейську інтеграцію Молдови.
Партія "Дія та солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майї Санду отримала 49,9% голосів — за неї проголосувало понад 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць.