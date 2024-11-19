В Европе готовятся к новому витку эскалации в войне России против Украины: что об этом говорит

Европейские акции снижаются третий день подряд на фоне опасений относительно эскалации большой войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Отмечается, что индекс Stoxx Europe 600 упал на 1% и торгуется на самом низком уровне с 13 августа. Все сектора были в минусе, во главе с автопроизводителями и банками.

В материале говорится, что итальянские акции продемонстрировали худшие результаты, поскольку их потянули вниз крупнейшие кредиторы страны.

Акции отступили от сессионных максимумов после того, как президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, которая позволяет России расширить использование атомного оружия, через несколько дней после того, как США предоставили Украине ограниченное разрешение на ракетные удары по территории России.

Между тем беспокойство относительно возможных тарифов и других мер, которые Дональд Трамп может ввести во время своего второго срока в Белом доме, оказывают давление на европейские акции, которые снижаются уже четыре недели подряд.

Рост курса доллара, замедление экономического роста в Китае и анемичная экономика региона также усиливают давление.

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Также издание "Комментарии" сообщало – победа Дональда Трампа на выборах президента США многим дала надежду на деэскалацию боевых действий на фронте в Украине. Западные СМИ даже стали называть ориентировочные даты прекращения огня и проведения выборов в Украине. Однако "чуда может не произойти". Об этом отметил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для The Economist



