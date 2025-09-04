В Европе может образоваться новая страна: Додик угрожает отделением

Бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик снова заявил о возможности провозглашения независимости этого образования. Политик сделал соответствующее заявление в X после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Милорад Додик. Фото из открытых источников

Додик поблагодарил венгерский дипломат за визит и сообщил, что обсуждал с ним деятельность Верховного представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. По мнению политика, нынешняя структура страны Босния и Герцеговина "нежизнеспособна".

"Республика Сербская — участница Дейтонского соглашения, которое мы защищаем годами. Администрации Брюсселя и Байдена разрушили Дейтонское соглашение. Они пытаются свергнуть демократически избранных лидеров через суды", — написал Додик.

По словам Додика, любое решение внешне станет путём к тому, что Республика Сербская может объявить независимость и отделиться от Боснии и Герцеговины.

"Любое другое навязывание приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы намерены это сделать", — добавил Додик.

Напомним, что в феврале 2025 года Суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к одному году заключения и шести годам запрета занимать президентский пост. Его признали виновным в невыполнении решений Верховного представителя. Кроме того, в августе Центральная избирательная комиссия БиГ официально устранила Додика с поста президента Республики Сербской. Додик назвал это решение политически мотивированным и заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, поскольку поддерживает парламент Республики Сербской.

Административное деление Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина состоит из двух автономных образований – Федерации БиГ и Республики Сербской. Согласно Конституции, Президиум государства формируется из трех представителей разных этнических групп, избираемых одновременно на четыре года. Угрозы Додика могут создать новый кризис на Балканах, ведь отделение Республики Сербской поставило бы под сомнение Дейтонское соглашение 1995 года, которое положило конец войне в Боснии.

