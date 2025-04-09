В то время как внимание европейцев сконцентрировано на событиях в Украине, увеличивается напряженность на Западных Балканах. Лидеры региона небеспочвенно опасаются, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется ситуацией, попытавшись расшатать здесь и без того непростую обстановку. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что британские чиновники одними из первых бьют в набат. Они оценивают Западные Балканы как "еще одну горячую точку".

"В настоящее время, когда в Европе идет война и Россия также оказывает сильное влияние на регион, вы будете глупцом, если отвлечетесь от Западных Балкан, где все еще есть проблемы, которые еще предстоит решить", — отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Как отмечает "Politico", эксперты по внешней политике и министры не скрывают своего переживания о того, что Кремль попытается извлечь выгоду из глубоко укоренившейся этнической и религиозной напряженности, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах, укрепив собственные интересы России и создав еще больше проблем на границах ЕС.

"Сейчас они должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России", — сказал один британский чиновник.

Он акцентировал, что сейчас есть "довольно маленькое окно", в течение которого балканским государствам нужно "перестать сидеть на заборе", прежде чем Брюссель вместо них будет поглощен вступлением Украины в ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Путин наглядно продемонстрировал, как на самом деле нужно обращаться с президентом США Трампом. Сначала российский лидер заявил, что "в принципе" соглашается на перемирие в войне против Украины, отложив обсуждение деталей в неопределенное будущее. В то же время он продолжал удары по гражданскому населению Украины, расширяя территориальные претензии и выдвигая новые ультиматумы. В дополнение, Путин заказал и подарил Трампу лесть в виде портрета, подсмеиваясь над его имиджем "сильного переговорщика".



