В Европе может вспыхнуть новая война: какие страны уже готовят оружие

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград рассматривает вероятность военного нападения со стороны союза Хорватия, Албания и Косово. По его словам, сербские власти внимательно следят за усилением сотрудничества этих стран в сфере безопасности. Об этом он рассказал в интервью сербскому государственному телеканалу Radio Television of Serbia.

"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", — заявил Вучич, комментируя ситуацию вокруг Западных Балкан.

Президент напомнил о трехсторонней декларации о сотрудничестве в оборонной сфере, которую Хорватия, Албания и Косово подписали в Tirana 18 марта 2025 года. Документ предусматривает усиление взаимодействия между вооруженными силами этих стран, включая повышение оперативной совместимости и координацию действий в сфере безопасности.

Говоря о военном потенциале Сербии, Вучич отметил, что страна располагает современными системами вооружений. В частности, он заявил о наличии китайских гиперзвуковых ракет класса "воздух-земля" с дальностью поражения до 400 километров.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса “воздух–земля” с дальностью действия до 400 километров", — подчеркнул сербский лидер, назвав их одними из самых передовых видов вооружения на вооружении страны.

При этом Вучич отметил, что Сербия сохраняет хорошие рабочие отношения с NATO, несмотря на политику военного нейтралитета.

Отдельно он раскритиковал власти Хорватии, обвинив Загреб во вмешательстве во внутренние дела Сербии и попытках ослабить позиции Белграда на протяжении последних полутора лет.

Заявления сербского президента прозвучали на фоне роста политической напряженности на Западных Балканах, где в последние годы усиливаются процессы военной модернизации и формируются новые региональные оборонные партнерства.

