У Європі може спалахнути нова війна: які країни вже готують зброю

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград розглядає ймовірність військового нападу з боку союзу Хорватія, Албанія та Косово. За його словами, сербська влада уважно стежить за посиленням співпраці цих країн у сфері безпеки. Про це він розповів у інтерв'ю сербському державному телеканалу Radio Television of Serbia.

Александар Вучич.

"Вони чекають відповідного моменту. Ми готуємось до їхньої атаки", — заявив Вучич, коментуючи ситуацію навколо Західних Балкан.

Президент нагадав про тристоронню декларацію про співпрацю в оборонній сфері, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали до Tirana 18 березня 2025 року. Документ передбачає посилення взаємодії між збройними силами цих країн, включаючи підвищення оперативної сумісності та координацію дій у сфері безпеки.

Говорячи про військовий потенціал Сербії, Вучич зазначив, що країна має в своєму розпорядженні сучасні системи озброєнь. Зокрема він заявив про наявність китайських гіперзвукових ракет класу "повітря-земля" з дальністю поразки до 400 кілометрів.

У нас є китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю дії до 400 кілометрів

При цьому Вучич зазначив, що Сербія зберігає добрі робочі відносини з НАТО, незважаючи на політику військового нейтралітету.

Окремо він розкритикував владу Хорватії, звинувативши Загреб у втручанні у внутрішні справи Сербії та спробах послабити позиції Белграда протягом останніх півтора року.

Заяви сербського президента пролунали на тлі зростання політичної напруги на Західних Балканах, де останніми роками посилюються процеси військової модернізації та формуються нові регіональні оборонні партнерства.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Трамп мені не друг": Зеленський жорстко висловився про відносини з президентом США.



