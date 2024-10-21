В Европе неожиданно выразили благодарность Путину

Президент Сербии Александар Вучич во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным поблагодарил последнего за то, что Россия предоставила достаточное количество газа для его страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сербский лидер сообщил в своем Instagram.

Александар Вучич и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Александар Вучич поспешил оправдаться за общение с Путиным, мол, главной темой переговоров была годовщина увольнения Белграда.

"Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", – сказал президент Сербии.

Он также сообщил, что не общался с Владимиром Путиным почти два с половиной года.

Позже Александар Вучич рассказал, что Владимир Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы над нацизмом в следующем году 9 мая.

"Мы разговаривали как люди, которые знают друг друга давно, как друзья, и это был личный разговор. Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян", – рассказал президент Сербии.

Читайте на портале "Комментарии" — Александар Вучич заявил , что его страна в отношении Украины и России проводит свою собственную политику и не сидит на двух стульях. Учитель подписал документ, в котором осуждается российская агрессия, однако некоторые пункты декларации о войне в Украине сербский президент изменил.

9 октября в хорватском Дубровнике прошел третий саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". По его итогам президент Сербии Александар Вучич подписал декларацию по 18 пунктам, в которых война в Украине считается "преступлением против украинского народа, нарушением международного права" и представляет угрозу миру в Европе и миру в целом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Сербии дал совет Шольцу по поводу войны в Украине.



