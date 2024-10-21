В Европе неожиданно выразили благодарность Путину

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Кравцев Сергей
Президент Сербии Александар Вучич во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным поблагодарил последнего за то, что Россия предоставила достаточное количество газа для его страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сербский лидер сообщил в своем Instagram.
Александар Вучич и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Александар Вучич поспешил оправдаться за общение с Путиным, мол, главной темой переговоров была годовщина увольнения Белграда.
Он также сообщил, что не общался с Владимиром Путиным почти два с половиной года.
Позже Александар Вучич рассказал, что Владимир Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы над нацизмом в следующем году 9 мая.
Читайте на портале "Комментарии" — Александар Вучич заявил , что его страна в отношении Украины и России проводит свою собственную политику и не сидит на двух стульях. Учитель подписал документ, в котором осуждается российская агрессия, однако некоторые пункты декларации о войне в Украине сербский президент изменил.
9 октября в хорватском Дубровнике прошел третий саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". По его итогам президент Сербии Александар Вучич подписал декларацию по 18 пунктам, в которых война в Украине считается "преступлением против украинского народа, нарушением международного права" и представляет угрозу миру в Европе и миру в целом.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Сербии дал совет Шольцу по поводу войны в Украине.
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