logo

BTC/USD

27963.52

ETH/USD

1639.72

LTC/USD

65.89

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Европе новый рекорд – почему теперь не замерзнет без российского газа
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе новый рекорд – почему теперь не замерзнет без российского газа

Европа накопила рекордные запасы газа перед наступлением зимы

сегодня, 13:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Страны Европы сумели накопить рекордное количество природного газа в хранилищах, чтобы пройти отопительный сезон без каких-либо проблем и риска дефицита или же повторения высоких цен, как было в 2022 году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В Европе новый рекорд – почему теперь не замерзнет без российского газа

Газ. Фото: из открытых источников

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 30 сентября запасы газа в ЕС и Великобритании составляли 1096 тераватт-часов (ТВт-ч).


В завершение основного летнего сезона пополнения запасы на 172 ТВт-ч (19%) выше среднего сезонного значения за предыдущие десятилетия.

Хранилища были заполнены на 96%, что является вторым самым высоким показателем после 2019 года, по сравнению с десятилетним сезонным средним показателем в 87%.

"Высокий уровень стартовых запасов в сочетании с новыми терминалами для импорта СПГ и некоторым количеством дополнительного газа, хранящегося в Украине, должны обеспечить комфортные запасы независимо от погоды зимой 2023/24", — говорится в сообщении. 

Добавляется, что цены на газ остаются высокими по сравнению с годами до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В реальном выражении цены примерно на 55% выше средних за 2010-2020 годы.

Читайте также на портале "Комментарии" — подготовка к отопительному сезону 2023-24 остается одной из важнейших задача Украины, учитывая, что, согласно прогнозам и нашей разведки, и британской, россияне продолжать террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии", как наша страна готовится к очередной зиме, которая, похоже, снова будет очень непростой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/europes-gas-stocks-record-high-going-into-winter-202324-kemp-2023-10-06/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!