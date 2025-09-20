В Европе парализована работа аэропортов: что произошло

Кибератака на внешнего сервис-провайдера в пятницу вечером вызвала серьезные сбои в работе аэропортов по всей Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Кибератака на аэропорты. Фото: из открытых источников

В частности, в Берлине из соображений безопасности полностью отключили доступ к системам, что привело к длинным очередям, задержкам и отменам рейсов, сообщила администрация аэропорта. Как пишет издание, хотя сам берлинский аэропорт не стал прямой целью атаки, пассажиры ощутили последствия: регистрация и посадка происходили вручную, а ожидание затянулось на часы.

Аэропорты Франкфурта и Гамбурга сегодня утром сообщили, что они не пострадали. Работа продолжается в штатном режиме, без ограничений.

При этом авторы публикации отмечают, что на самом деле масштаб атаки огромен: поставщик системы работает в аэропортах по всей Европе, и Берлин – не единственный, кто ощущает последствия.

Такая же ситуация сложилась и в аэропорту Брюсселя. На сайте указано, что в настоящее время возможна только ручная регистрация и посадка на рейс. В аэропорту предупредили о "значительных сбоях" и посоветовали пассажирам приезжать заранее.

О проблемах также сообщил лондонский аэропорт Хитроу, назвав их "техническим сбоем".

Тем временем сервис-провайдер, чьи системы используются на многих европейских авиахабах, пытается восстановить работу.

