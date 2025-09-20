У Європі паралізовано роботу аеропортів: що сталося

Кібератака на зовнішнього сервіс-провайдера у п'ятницю ввечері викликала серйозні збої у роботі аеропортів у всій Європі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "BILD".

Кібератаки на аеропорти. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, у Берліні з міркувань безпеки повністю відключили доступ до систем, що призвело до довгих черг, затримок та скасування рейсів, повідомила адміністрація аеропорту. Як пише видання, хоча сам берлінський аеропорт не став прямою метою атаки, пасажири відчули наслідки: реєстрація та посадка відбувалися вручну, а очікування затяглося на годинник.

Аеропорти Франкфурта та Гамбурга сьогодні вранці повідомили, що вони не постраждали. Робота продовжується в штатному режимі, без обмежень.

При цьому автори публікації зазначають, що насправді масштаб атаки величезний: постачальник системи працює в аеропортах по всій Європі, і Берлін – не єдиний, хто відчуває наслідки.

Така сама ситуація склалася і в аеропорту Брюсселя. На сайті вказано, що в даний час можлива лише ручна реєстрація та посадка на рейс. В аеропорту попередили про "значні збої" та порадили пасажирам приїжджати заздалегідь.

Про проблеми також повідомив лондонський аеропорт Хітроу, назвавши їх "технічним збоєм".

Тим часом, сервіс-провайдер, чиї системи використовуються на багатьох європейських авіахабах, намагається відновити роботу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – штучний інтелект та кібербезпека: цифрова еволюція захисту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Естонія викликала російського дипломата після порушення свого повітряного простору та офіційно розпочала консультації із союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.



